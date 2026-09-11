रत्नागिरी- मराठीत प्रथम आलेल्या विद्यार्थ्यांना पारितोषिक

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रत्नागिरी : पटवर्धन हायस्कूल येथे शेखर भुते यांच्या स्मरणार्थ शर्वाणी मुळ्ये व अक्षय माळवदे या विद्यार्थ्यांना पारितोषिक देताना नमिता कीर. सोबत जानकी घाटविलकर, दिलीप भाटकर व भुते कुटुंबीय.
पटवर्धन हायस्कूलमध्ये
विद्यार्थ्यांचा सन्मान
रत्नागिरी, ता. ११ : येथील दिवंगत पत्रकार शेखरकुमार भुते यांच्या स्मरणार्थ पटवर्धन हायस्कूलमध्ये मरिन सिंडिकेटतर्फे दहावी परीक्षेत मराठी विषयात प्रथम येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा सन्मान करण्यात आला. यावर्षी दहावी परीक्षेत मराठी विषयात प्रथम आलेल्या शर्वाणी मुळ्ये व अक्षय माळवदे यांना मरिन सिंडिकेटतर्फे २ हजार रुपये व सन्मानचिन्ह देऊन गौरवण्यात आले.
या कार्यक्रमास शेखरकुमार भुते यांचे कुटुंबीय, भारत शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्ष नमिता कीर, पटवर्धन हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका जानकी घाटविलकर, मरिन सिंडिकेटचे सर्वेसर्वा मरिनर दिलीप भाटकर, माजी विद्यार्थीसंघाचे अध्यक्ष डॉ. दिलीप नागवेकर आदी उपस्थित होते. भुते कुटुंबीयांतर्फे शेखरकुमार भुते यांचे विरंगुळा हे पुस्तक मान्यवर व सन्मानित विद्यार्थ्यांना वितरित करण्यात आले. दरम्यान, पटवर्धन हायस्कूलचे वर्ष शतकोत्तर रौप्य महोत्सव वर्ष आहे. २ सप्टेंबर २०२६ ते २ सप्टेंबर २०२७ असे हे वर्ष साजरे केले जाणार आहे.
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