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साखरपा : जोशी कुटुंबीयांकडे विराजमान झालेला श्री गणेश, नर्मदा गणेश, पंचधातू गणेश.
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भडकंब्यातील जोशी कुटुंबीयांकडे मानाच्या श्री गणेशाचे आगमन.
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भडकंबा येथील गणपती नवरात्रोत्सव
पिढ्यांची परंपरा; भाद्रपद प्रतिपदेपासून प्रारंभ
सकाळ वृत्तसेवा
साखरपा, ता. १५ : संगमेश्वर तालुक्यातील भडकंबा येथील जोशी कुटुंबीयांकडे मानाच्या गणेशाचे आगमन झाले आहे. भाद्रपद प्रतिपदेचा गणेशोत्सव म्हणून या गणेशाची ओळख आहे. गेल्या अनेक पिढ्यांची ही परंपरा कुटुंबात जपली जात आहे.
भडकंबा दत्तवाडी येथील जोशी कुटुंब हे मूळचे कृष्णा नदीच्या काठावर वसलेल्या कराड येथील आहे; पण त्या कुटुंबाच्या अनेक पिढ्या कोकणात येऊन स्थायिक झाल्या. या कुटुंबात भाद्रपद प्रतिपदेला म्हणजे सर्वसाधारण गणेशोत्सव सुरू होण्याच्या तीन दिवस आधीच गणेशोत्सवाचा प्रारंभ होतो. प्रतिपदेपासून सुरू होऊन गौरी विसर्जनापर्यंत सुरू राहणारा हा गणेशोत्सव नऊ दिवसांमुळे गणेश नवरात्रोत्सव म्हणूनही ओळखला जातो. गेली जवळपास सव्वाशे वर्षांपेक्षा अधिक काळ ही प्रथा जोशी कुटुंबात सुरू आहे. प्रतिपदेच्या मुहूर्तावर ब्रह्मवृंदाच्या मंत्रोच्चारात गणेशमूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली जाते. त्यानंतर अथर्वशीर्षाच्या एक हजार आवृत्त्या ब्रह्मवृंदातर्फे आळवल्या जातात. या उत्सवाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे घराण्याच्या देव्हाऱ्यातील पंचधातूची गणेशमूर्ती. या मूर्तीची पूजाही गणेशोत्सव काळात प्रथेप्रमाणे केली जाते. आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे अत्यंत दुर्मिळ असा नर्मदा गणेश. त्याचीही विधीवत पूजा उत्सवादरम्यान केली जाते.
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दृष्टिक्षेपात
* मूळचे कृष्णाकाठच्या कराडचे जोशी कुटुंब
* भाद्रपद प्रतिपदेपासून गणेशोत्सवाची परंपरा
* पंचधातूच्या गणेशाची उपासना
* नर्मदा गणेशाचीही विधीवत पूजा करण्याची परंपरा
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