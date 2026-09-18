ग्रामस्वच्छतेवरच गावाचे आणि मुलांचे भविष्य अवलंबून

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रत्नागिरी ः मिरजोळे ग्रामपंचायतीत वृक्षारोपण करताना जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल.
ग्रामस्वच्छतेवरच गावाचे भविष्य अवलंबून
मनुज जिंदल ; मिरजोळे ग्रामपंचायतीत वृक्षारोपण
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १८ः गावाचा विकास केवळ सुंदर आणि मोठ्या इमारतींनी होत नसून, गावातील लोकांचे आरोग्य आणि मुलांचे उज्ज्वल भविष्य हे संपूर्णपणे स्वच्छतेवर अवलंबून असते, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी केले.
सेवा संकल्प अभियानांतर्गत मिरजोळे समूह ग्रामपंचायतीमध्ये आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, पंचायत समिती सभापती प्रविण पांचाळ, सरपंच रत्नदीप पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य हर्षदा गावडे, पंचायत समिती सदस्य वैभव पाटील, उपसरपंच राहुल पवार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध आठल्ये, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. भास्कर जगताप, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सागर पाटील आणि गटविकास अधिकारी उमेश गावधडकर आदी उपस्थित होते.
सेवाकेंद्रातून नागरिकांना मिळणारे दाखले, मुलांच्या शाळा प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रांचे वितरण तसेच नोंदवह्यांची जिल्हाधिकाऱ्यांनी बारकाईने पाहणी केली. कामकाजाबद्दल समाधान व्यक्त करतानाच त्यांनी स्वच्छतेच्या मुद्द्यावर विशेष भर दिला. उपस्थितांशी संवाद साधताना जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल म्हणाले, गावांमध्ये निर्माण होणारा कचरा, प्लास्टिक, कीटकनाशके आणि अस्वच्छता थेट आपल्या अन्नात आणि पाण्यात मिसळत असतात. आज गावागावांत कॅन्सर आणि इतर गंभीर आजारांचे प्रमाण वाढत असून, त्याचे मुख्य कारण अस्वच्छता आणि प्रदूषण आहे. निधी आणि संसाधनांची मर्यादा असली तरी उपलब्ध साधनांमध्ये योग्य नियोजन करून नागरिकांना कचरा व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देणे काळाची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले.
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कचरा विलगीकरण प्रभावीपणे करा
एमआयडीसी क्षेत्र किंवा वाढते नागरीकरण आहे, तेथे कचऱ्याची आणि सांडपाण्याची समस्या अधिक गंभीर बनते. यासाठी घंटागाडीचे योग्य व्यवस्थापन आणि कचरा विलगीकरण प्रभावीपणे राबवले पाहिजे. गावातील आरोग्याचा प्रश्न हा स्वच्छतेशी जोडलेला असल्याने पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींनी यामध्ये पुढाकार घेऊन नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जिंदल यांनी केले.
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