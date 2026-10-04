रत्नागिरीत लँडस्केप पेंटिंग
प्रात्यक्षिकाला प्रतिसाद
रत्नागिरी, ता. ४ ः रत्नागिरीतील उज्वल शिक्षण मंडळ संचलित ''आगम अप्लाईड आर्ट कॉलेज''च्या वतीने विद्यार्थ्यांसाठी हिंदू कॉलनी, मारुती मंदिर, रत्नागिरी येथे नुकतेच निसर्गचित्र प्रात्यक्षिकाचे आयोजन करण्यात आले होते. या उपक्रमासाठी फाटक हायस्कूलचे कलाशिक्षक व प्रसिद्ध चित्रकार निलेश पावसकर यांचे विशेष मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना लाभले.
सकाळी 8 वाजता चित्रकार निलेश पावसकर यांनी लँडस्केप पेंटिंगच्या प्रात्यक्षिकाला सुरुवात केली. प्रत्यक्ष निसर्गाच्या सान्निध्यात चित्र रेखाटताना येणारी आव्हाने आणि ती कशी पेलावीत, याविषयी त्यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. निसर्गचित्रातील सूक्ष्म बारकावे टिपताना प्रकाश आणि छाया, आकारांचे अवकाशातील योग्य विभाजन, रंगांची अचूक निवड व विशेषतः जलरंग (वॉटर कलर) हे माध्यम प्रभावीपणे कसे हाताळावे, याविषयी त्यांनी सविस्तर माहिती दिली. प्रत्यक्ष निसर्गनिरीक्षणातून चित्रातील वातावरण, खोली आणि दृश्यात्मक परिणाम अधिक जिवंत कसा साधता येतो, याचे प्रात्यक्षिक त्यांनी रेखाटून दाखवले. प्रात्यक्षिक पूर्ण झाल्यानंतर आगम अप्लाईड आर्ट कॉलेजच्या वतीने चित्रकार निलेश पावसकर यांचा शाल व रोपटे देऊन सन्मान करण्यात आला. या प्रात्यक्षिकानंतर विद्यार्थ्यांनी स्वतः परिसरातील निसर्गाचे निरीक्षण करत लँडस्केप पेंटिंग्स साकारली. चार भिंतींच्या आतील सैद्धांतिक शिक्षणासोबतच विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष निसर्गनिरीक्षण आणि अनुभवातून कलाशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आल्याचे संस्थेच्या वतीने सांगण्यात आले. या उपक्रमास विद्यार्थ्यांचा उत्तम प्रतिसाद मिळाला.
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