बाणकोटमधील रखडलेल्या कामांना चालना देऊ

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देव्हारे : प्रभाग समिती आढावा बैठकीत मार्गदर्शन करून सूचना करताना जिल्हा परिषद सदस्य प्रताप घोसाळकर व अन्य.
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विकासकामांचा निपटारा तातडीने करा
प्रताप घोसाळकर ः बाणकोटमधील विभागांचा आढावा
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. ८ : ‘‘रखडलेल्या विकासकामांना चालना देऊन नागरिकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करणे, हाच प्रभाग समितीचा मुख्य उद्देश आहे. नागरिकांनी आपल्या भागातील समस्या या समितीच्या माध्यमातून मांडून उपक्रमाचा लाभ घ्यावा,’’ असे आवाहन जिल्हा परिषद सदस्य तथा प्रभाग समिती अध्यक्ष प्रताप घोसाळकर यांनी केले.
बाणकोट जिल्हा परिषद गटातील प्रलंबित विकासकामे, नागरी समस्या आणि शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी देव्हारे येथे प्रभाग समितीची बैठक झाली. अध्यक्षस्थानावरून बोलताना घोसाळकर यांनी प्रशासनातील विविध २९ विभागांच्या खातेप्रमुखांकडून कामांचा आढावा घेतला. या वेळी मूलभूत सुविधांशी संबंधित प्रश्नांना प्राधान्य देत प्रलंबित कामांचा तातडीने निपटारा करण्याचे निर्देश देण्यात आले. शासकीय योजनांचा लाभ तळागाळातील घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रभाग समितीच्या माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीस पंचायत समितीचे उपसभापती दीपक मालुसरे, गटनेते अनिल रटाटे, पंचायत समिती सदस्या दीप्ती घडशी, गटविकास अधिकारी राजेंद्र आंधळे, तालुका समन्वयक जितेंद्र दवंडे, उपतालुकाप्रमुख संजीव येसावरे यांच्यासह विविध पदाधिकारी, अधिकारी व नागरिक उपस्थित होते.
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