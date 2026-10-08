करआकारणी न झालेल्या मालमत्ता रडारवर

वाढीव बांधकामे येणार ‘कर’ कक्षेत
चिपळुणात नव्याने सर्व्हे; पालिकेच्या उत्पन्नात भर
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. 8 : चिपळूण नगरपालिकेच्या पंचवार्षिक (चतुर्थ वार्षिक) कर आकारणीसाठीच्या नव्या सर्व्हेमुळे शहरातील मालमत्ताधारकांच्या घरपट्टीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. सुमारे 25 वर्षांनंतर प्रत्यक्ष मालमत्ता सर्व्हे झाल्याने जुन्या नोंदीतील त्रुटी, वाढीव बांधकामे, बांधकामाच्या प्रकारातील बदल तसेच यापूर्वी कर आकारणी न झालेल्या मालमत्ता पुढे येणार आहेत.
कर आकारणी वाढण्यामागे केवळ नवीन सर्व्हे कारणीभूत नसून अनेक बाबी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सर्व्हे एजन्सीला सर्व मालमत्तांच्या बांधकाम पूर्णत्वाची वर्षे पालिकेकडून उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याने काही ठिकाणी चुकीचे वर्ष नोंदले गेल्यास त्याचा थेट परिणाम घरपट्टीवर होऊ शकतो तसेच यापूर्वी कार्यालयीन पातळीवर झालेल्या नोंदींमध्ये प्रत्यक्ष बांधकामाची स्थिती प्रतिबिंबित झाली नसल्याचेही दिसून आले.
नव्या सर्व्हेमध्ये ओपन टेरेस, बाल्कनी, गॅरेज तसेच घरालगतची पडवी बंदिस्त करून केलेले वाढीव बांधकाम आढळून आले आहे. काही मालमत्तांमध्ये दुरुस्ती अथवा फेरबदलामुळे बांधकामाचा प्रकार बदलला आहे. त्यानुसार संबंधित मालमत्तेच्या कर आकारणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
विशेषतः जास्त उंचीच्या इमारतींमधील पोटमाळ्याचे क्षेत्रफळ मालमत्तेच्या क्षेत्रफळाच्या एकतृतीयांशापेक्षा अधिक असल्यास नियमानुसार त्यावर घरपट्टी आकारली जाऊ शकते. यापूर्वी अशा पोटमाळ्यांचा कर आकारणीत समावेश झाला नसल्याने अनेक व्यापारी गाळ्यांच्या घरपट्टीत वाढ कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. या सर्व्हेत कर आकारणीपासून वंचित राहिलेल्या मालमत्तांधारकांकडून घरपट्टी वसूल केल्यास पालिकेच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे.
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कोट
मागील नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वाढीव घरपट्टीचा राजकीय फटका बसू नये यासाठी कर आकारणीला स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे आता नव्या कर आकारणीच्या अंमलबजावणीवर शहराचे लक्ष लागले आहे. मालमत्ताधारकांच्या हरकती आणि प्रत्यक्ष मोजमापांची पडताळणी करूनच अंतिम कर आकारणी करावी.
- नित्यानंद भागवत, ग्रामस्थ, चिपळूण
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