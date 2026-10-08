खेडमध्ये दोन वर्षांत 900 हून अधिक वन्यजीवांची सुटका

संकटातील ९०० वन्यजीवांना जीवदान
खेडमध्ये सर्परक्षक, प्राणिमित्रांच्या मदतीने बचाव
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. ८ ः वाढते शहरीकरण, जंगलालगतच्या मानवी वस्त्या आणि नैसर्गिक अधिवासावरील वाढता ताण यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या घटना वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर वनविभागाने स्थानिक सर्परक्षक व प्राणिमित्रांच्या मदतीने गेल्या दोन वर्षांत ९००हून अधिक वन्यजीवांची सुरक्षित सुटका करून त्यांना पुन्हा नैसर्गिक अधिवासात मुक्त केले आहे.
वनविभागाच्या नोंदीनुसार, मानवी वस्तीत शिरलेले तसेच विहिरी, घरे आणि शेतांमध्ये अडकलेल्या वन्यजीवांच्या बचावासाठी विविध मोहिमा राबवण्यात आल्या. यामध्ये नाग, घोणस, मण्यार, धामण, रूपसुंदरी आणि अजगर यांसह ७००हून अधिक सापांचा समावेश आहे. उघड्या विहिरीत पडलेल्या बिबट्यांची तसेच नागरी वस्तीजवळ आलेल्या मगरींचीही सुरक्षित सुटका करण्यात आली. तस्करांच्या तावडीत सापडलेले किंवा मार्ग भरकटलेले खवले मांजर ताब्यात घेऊन त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आले.
अपघातात जखमी झालेल्या गरूड, गिधाड आणि घुबडांवर प्रथमोपचार करून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले. वन्यजीवांचे प्राण वाचवण्यासोबतच त्यांना पुन्हा त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यावर वनविभागाकडून भर दिला जात आहे.
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उघड्या विहिरी धोकादायक
शहर आणि ग्रामीण भागातील उघड्या विहिरी वन्यजीवांसाठी धोकादायक ठरत आहेत. त्यामुळे अशा विहिरी बुजवणे किंवा वापरातील विहिरींना संरक्षक कठडे बसवणे आवश्यक आहे. वन्यजीव नागरीवस्तीत आढळल्यास नागरिकांनी घाबरून जाऊन त्याला इजा न करता तातडीने वनविभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
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