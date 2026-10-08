डिझेलच्या वाढीव दरामुळे मच्छीमार संकटात

इंधन दरवाढीने मच्छीमार हैराण
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ८ ः मच्छीमार सहकारी संस्थांना डिझेलच्या वाढीव दरामुळे मोठ्या आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. ‘बल्क कन्झ्युमर’ वर्गात समावेश असल्याने मच्छीमारांना महागडे डिझेल खरेदी करावे लागत असून, या समस्येवर तातडीने उपाययोजना करून पारंपरिक मच्छीमारांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र गृहनिर्माण स्वयंसमूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार सहकारी संघाच्या माध्यमातून या समस्येबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. मच्छीमार सहकारी संस्थांमार्फत नौकांना डिझेल पुरवले जाते; परंतु, या संस्थांचा समावेश घाऊक ग्राहकवर्गात असल्याने त्यांना किरकोळ बाजारापेक्षा खूपच जास्त दर मोजावा लागत आहे. सध्या महाराष्ट्रातील मच्छीमार संस्थांसाठी डिझेलचा दर १४१.५० प्रतिलिटर आहे तर किरकोळ बाजारात हा दर ८७.४७ प्रतिलिटर आहे. या मोठ्या तफावतीमुळे नौका चालवण्याचा खर्च प्रचंड वाढला असून, मच्छीमारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. शेजारील गुजरात राज्यात मच्छीमारांना महाराष्ट्रापेक्षा कमी दरात डिझेल उपलब्ध होत असल्याने राज्यातील मच्छीमार व्यवसायाला स्पर्धेत टिकणे कठीण जात आहे. यावर योग्य त्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
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