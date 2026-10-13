शब्दवेध अभिवाचन, निबंध स्पर्धेला प्रतिसाद

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रत्नागिरी : तोरगलकर कनिष्ठ महाविद्यालयात आयोजित शब्दवेध अभिवाचन, निबंध स्पर्धेतील विजेत्यांसह मागे उभे मान्यवर, परीक्षक आदी.
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‘शब्दवेध’मध्ये गुणी विद्यार्थ्यांचा ठसा
अभिवाचन, निबंध स्पर्धेचा निकाल जाहीर
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १३ : येथील श्रीमान मंगेश बापूजी तोरगलकर कनिष्ठ महाविद्यालयात आयोजित ‘शब्दवेध’ अभिवाचन व निबंध स्पर्धेला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
कार्यक्रमाचे उद्घाटन शालेय समितीचे अध्यक्ष मनोज पाटणकर यांच्या हस्ते झाले. या वेळी प्रा. दत्तात्रय वालावलकर उपस्थित होते. अभिवाचन स्पर्धेचे परीक्षण मधुरा लाकडे, रसिका सहस्रबुद्धे यांनी केले. निबंध स्पर्धेचे परीक्षण प्रा.अभिजीत भिडे यांनी केले. स्पर्धेचा निकाल असा, अभिवाचन स्पर्धा (प्रथम, द्वितीय, तृतीय याप्रमाणे) - गट १ ः रमा कानविंदे (पटवर्धन हायस्कूल), शल्वी शिवगण (जीजीपीएस), श्रेया वाडकर व अत्रेय देवस्थळी (रा. भा. शिर्के प्रशाला). गट २ ः प्रथम - बिल्वा रानडे (फाटक ज्युनिअर कॉलेज), द्वितीय ः आर्या फणसळकर, अर्पिता बापट आणि राधा पाटणकर (अभ्यंकर-कुळकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालय), तृतीय- आकांक्षा सप्रे, शताक्षी भुर्के आणि पूर्वा जोशी (अभ्यंकर-कुळकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालय). निबंध स्पर्धा- गट १- प्रथम- तनया पांचाळ (दामले विद्यालय), द्वितीय- अथर्व पांचाळ (श्री महालक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय, खेडशी), तृतीय- अनुष्का पाथरे (र. न. प. शाळा क्र. १५, दामले विद्यालय). गट २- प्रथम- गायत्री किनरे (पटवर्धन ज्युनिअर कॉलेज), द्वितीय- प्रेरणा भोजने (अभ्यंकर-कुळकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालय), तृतीय- तन्मय भरणकर (एसएमबीटी ज्युनिअर कॉलेज).
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