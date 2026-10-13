रत्नागिरीत दुर्गामाता दौड उपक्रमाला युवकांचा प्रतिसाद

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रत्नागिरी : श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानतर्फे मारुती मंदिर येथे दुर्गामाता दौडमध्ये सहभागी धारकरी.
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रत्नागिरीत दुर्गामाता दौडचा प्रारंभ
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १३ : शहरातील मारुती मंदिर येथे उद्योजक संतोष तावडे यांच्या हस्ते ध्वजाला पुष्पहार अर्पण करून श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानतर्फे श्री दुर्गामाता दौडचा प्रारंभ करण्यात आला. दरवर्षीप्रमाणे घटस्थापना ते विजयादशमी या कालावधीत ही दौड आयोजित केली असून, याला युवकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.
पहिल्या दिवशी दौड मारुती मंदिर, माळनाका, श्री व्याघ्रेश्वरी अंबामाता मंदिर, जैन नगर, एकता मार्ग, मारुती मंदिरमार्गे आयोजित केली. दररोज मारुती मंदिर येथून दौडला सुरुवात होणार आहे. १४ ऑक्टोबरला विश्वनगर मित्रमंडळ, १५ला आई माऊली मित्रमंडळ, सन्मित्रनगर, १६ला थिबापॅलेस रोड मित्रमंडळ आणि १७ला नवलाई देवी मंदिर, नाचणे येथील दुर्गामातेचे दर्शन घेण्यात येणार आहे. १८ला रविवारी तेलीआळी नाका येथून दौडला सुरवात होईल. या दिवशी झाडगावच्या श्री जोगेश्वरी देवीचे दर्शन आणि १९ ला जय भैरव नवरात्र मंडळ मांडवी आणि तेलीआळी मित्रमंडळाच्या देवीचे दर्शन घेतले जाईल. २०ला विजयादशमी असून, या दिवशी मारुती मंदिर येथून दुचाकीने रत्नदुर्ग किल्ल्यावरील जाऊन तिथून श्री देवी भगवतीचे दर्शन घेण्यात येणार आहे. यानंतर या दौडची सांगता होणार आहे. यामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन जयदीप साळवी आणि वैभव पांचाळ यांनी केले आहे.
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