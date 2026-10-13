रत्नागिरी प्रादेशिक मनोरुग्णालयाचा होणार पूर्ण कायापालट

प्रादेशिक मनोरुग्णालयाचा होणार कायापालट
१३.४५ कोटींचा निधी; मार्च २०२७ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १३ : अनेक वर्षांपासून विविध समस्यांच्या गर्तेत सापडलेल्या येथील ‘प्रादेशिक मनोरुग्णालया’च्या इमारतींना अखेर नवसंजीवनी मिळणार आहे. उत्तर रत्नागिरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्यावतीने संपूर्ण रुग्णालय परिसराचे नूतनीकरण आणि बळकटीकरणाचे व्यापक काम हाती घेण्यात आले आहे. तब्बल १३ कोटी ४५ लाख रुपये अंदाजित खर्चाच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे रुग्णालयाचा चेहरामोहरा बदलणार आहे.
गेल्या काही काळापासून प्रादेशिक मनोरुग्णालयातील जुन्या इमारतींची दैना झाली होती. छताची पडझड, गळती आणि सुविधांचा अभाव यामुळे येथे दाखल असलेल्या रुग्णांसह वैद्यकीय प्रशासन व कर्मचाऱ्यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत होता. या कामाचा कार्यारंभ आदेश २४ सप्टेंबर २०२४ ला देण्यात आला होता. पुढील २४ महिन्यांच्या मुदतीत म्हणजेच ३१ मार्च २०२७ पर्यंत हा संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या देखरेखीखाली सध्या नूतनीकरणाचे काम अत्यंत वेगाने सुरू आहे. या प्रकल्पांतर्गत रुग्णालयातील १३ वॉर्डाचे मुख्य बांधकाम, रूफिंग (छत दुरूस्ती), अंतर्गत व बाह्य प्लास्टर तसेच प्लम्बिंगची कामे पूर्ण झाली आहेत.
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रुग्णांना दर्जात्मक सोयीसुविधा
या सर्वसमावेशक आधुनिकीकरणामुळे उपचारासाठी दाखल होणाऱ्या मनोरुग्णांना अधिक सुरक्षित, स्वच्छ, हवेशीर आणि अत्याधुनिक वातावरण उपलब्ध होणार आहे. इमारतींच्या बळकटीकरणामुळे रुग्णांच्या सुरक्षेचा प्रश्न तर सुटेलच शिवाय प्रशासनालाही आरोग्यसेवा पुरवणे अधिक सोयीस्कर होणार आहे.
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