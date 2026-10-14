‘हिंदी भाषेचा सन्मान करा’
चिपळूण : प्रत्येक भारतीय नागरिकाने हिंदी भाषेचा सन्मान करावा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य हिंदी शिक्षक महामंडळाचे माजी अध्यक्ष तथा विद्यमान राज्य सल्लागार अनिलकुमार जोशी यांनी केले. चिपळूण तालुका हिंदी शिक्षक संघटना, पंचायत समिती शिक्षण विभाग, चिपळूण नगर परिषद, भारतीय स्टेट बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने गुरूवारी युनायटेड इंग्लिश स्कूलच्या गुरुदक्षिणा सभागृहात हिंदी पंधरवडा व राष्ट्रभाषा हिंदी दिनाचा सांगता समारंभ झाला. जोशी म्हणाले, हिंदी भाषेने देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. हिंदीचा जागतिक स्तरावरही प्रसार झाला असून, भाषिक सलोखा जपण्यासाठी तिचा सन्मान आवश्यक आहे. या कार्यक्रमात पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी कविता व गायन स्पर्धा, तर नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी साहित्यिकांच्या जीवनावर आधारित उपक्रम राबवण्यात आले.
ग्रीको-रोमन कुस्तीत
हर्षवर्धन जिल्ह्यात प्रथम
चिपळूण : मोरेश्वर आत्माराम आगवेकर माध्यमिक विद्यालयातील अकरावी विज्ञान शाखेचा विद्यार्थी हर्षवर्धन मदने याने ग्रीको-रोमन कुस्ती स्पर्धेत जिल्हास्तरावर प्रथम क्रमांक पटकावला. या यशामुळे त्याची विभागस्तरीय स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. हर्षवर्धनने मेहनत, जिद्द आणि सातत्यपूर्ण सरावाच्या जोरावर हे यश मिळवले. या वेळी विद्यालयाच्या पर्यवेक्षिका ताम्हणकर, क्रीडाशिक्षक पाटील, चोरमले, सुवारे आणि थत्ते यांच्यासह हर्षवर्धनचे वर्गमित्र उपस्थित होते. वर्गमित्रांनीही त्याच्या यशाबद्दल आनंद व्यक्त करून त्याचे कौतुक केले.
गावतळेत बदकांच्या
पिल्लांना जीवदान
गावतळे : दापोली तालुक्यातील गावतळे येथील श्रीमान मथुरभाई बुटाला हायस्कूलमधील क्रीडांगणावर आईपासून वेगळ्या झालेल्या रानटी बदकांच्या लहान पिल्लांना प्राचार्या भक्ती सावंत यांनी सैरावैरा धावताना पाहिले. आईजवळ नसलेल्या या लहान पिल्लांवर भक्ष्यासाठी घार व कावळे आकाशात घिरट्या घालत होते. या पिल्लांचा प्राण्यांपासून बचाव करण्यासाठी गावतळेतील ग्रामस्थ उत्तम पवार प्रयत्न करत होते. सावंत यांनी तत्काळ शाळेतील शिक्षक तथा राष्ट्रीय हरितसेनेचे प्रमुख शिरसाठ यांना विद्यार्थ्यांच्या मदतीने पिल्लांचे संरक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या. शिरसाठ यांनी अथक प्रयत्न करून विद्यार्थ्यांच्या सहकार्याने त्यातील तीन पिल्लांना सुरक्षितरित्या पकडले आणि तत्काळ दापोली येथील वनविभागाला याची माहिती दिली. याची दखल घेत काही वेळातच वनरक्षक गुरव आणि झाडे यांनी शाळेला भेट दिली व रानटी बदकांच्या या तीन पिल्लांना ताब्यात घेतले.
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