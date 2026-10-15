ज्ञान इतरांपर्यंत पोहोचवण्याची कला आत्मसात करा

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रत्नागिरी ः स. रा. देसाई अध्यापक विद्यालयात शारदोत्सवानिमित्त व्यक्तिमत्व विकास, संवाद कौशल्यावर मार्गदर्शनावेळी व्याख्याते राजेश गोसावी यांच्यासह मान्यवर.
ज्ञानासोबत संवादकलेची जोड हवी
राजेश गोसावी ः देसाई विद्यालयात शारदोत्सव कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १५ : ‘‘भविष्यात शिक्षक म्हणून कार्य करताना तसेच जबाबदार नागरिक म्हणून समाजात वावरताना आपले वर्तन, सकारात्मक दृष्टिकोन आणि क्रियाशील वृत्ती अत्यंत महत्त्वाची ठरते. केवळ ज्ञान असून चालत नाही तर ते प्रभावीपणे इतरांपर्यंत पोहोचवण्याची कला आत्मसात करणे गरजेचे आहे,’’ असे प्रतिपादन पीएमसी झरेवाडी शाळेचे अध्यापक, लेखक, दिग्दर्शक व अभिनेते राजेश गोसावी यांनी केले.
येथील स. रा. देसाई अध्यापक विद्यालयात शारदोत्सव कार्यक्रमांतर्गत ‘व्यक्तीमत्त्व विकास व संवादकौशल्य’ या विषयावर मार्गदर्शनपर व्याख्यान उत्साहात झाले. स. रा. देसाई अध्यापक विद्यालयात वर्षानुवर्षाच्या परंपरेनुसार शारदोत्सव साजरा करण्यात येतो. विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात भर पडावी, या उद्देशाने विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची व्याख्याने आयोजित केली जातात. याच उपक्रमांतर्गत या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. प्राचार्य डॉ. विक्रांत रावराणे यांच्या हस्ते मुख्य व्याख्याते राजेश गोसावी यांचे स्वागत करण्यात आले. या प्रसंगी प्राचार्य डॉ. विक्रांत रावराणे, प्राध्यापक जोपळे, प्राध्यापक सचिन पाटील, प्राध्यापिका आवटे यांच्यासह विद्यार्थी उपस्थित होते.
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