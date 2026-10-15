देवरुखातील इंग्रजी वक्तृत्व स्पर्धेला प्रतिसाद

इंग्रजी वक्तृत्व
स्पर्धेला प्रतिसाद
देवरूख ः देवरूख शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या शताब्दी महोत्सवानिमित्त आणि श्रीमती अरुंधती अरुण पाध्ये इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या रौप्य महोत्सवानिमित्त आयोजित आंतरशालेय तालुकास्तरीय इंग्रजी वक्तृत्व स्पर्धेला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. तालुक्यातील सात शाळांमधील एकूण ३७ विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेत सहभाग नोंदवला. स्पर्धा तिसरी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी चार गटांत घेण्यात आली. त्यामध्ये गट क्र. १(तिसरी व चौथी)- अर्जुन पंडित, विहान केळकर, सिया कुचेकर, गट क्र. २ (पाचवी व सहावी) - मनवा मांगले, अनाया साटविलकर, सिद्धी मोहिरे, गट क्र. ३ (सातवी व आठवी)- आयुष चव्हाण, अंतरा सप्रे, वरद दांडेकर, गट क्र. ४ (नववी व दहावी)- वृंदा भाटकर, अर्णव संकपाळ, अद्विका गायकर यांनी अनुक्रमे क्रमांक मिळवले.
प्राथमिक आरोग्यसेवेचे
भांबेडमध्ये प्रशिक्षण
लांजा ः तालुक्यातील पहिले तर रत्नागिरी जिल्ह्यातील २३वे सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्यसेवा प्रशिक्षण भांबेड येथे झाले. प्रतापराव माने विद्यालय आणि सुमित्रा देसाई कनिष्ठ महाविद्यालयात आयोजित प्रशिक्षणाचे उद्घाटन पंचायत समिती सदस्य शैलेश खामकर यांच्या हस्ते झाले. या वेळी पंचायत समिती सदस्य उमेश पत्की, जनआरोग्य समिती सदस्या भांबेड ग्रीष्मा गुरव, सदस्य राजेंद्र गांधी, मुख्याध्यापक मुल्लाणी उपस्थित होते. जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र येथील लिंगायत आणि त्यांच्या पथकाने प्रशिक्षणात अनावश्यक रुग्णसंदर्भ कमी करून प्राथमिक आरोग्यकेंद्राच्या स्तरावरच अधिकाधिक आरोग्य समस्यांचे प्रभावी व्यवस्थापन व उपचार करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.
सोमवारी महिला
लोकशाही दिन
रत्नागिरी ः महिलांच्या वैयक्तिक तक्रारी व समस्यांचे निवारण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर दर महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी ‘जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन’ आयोजित करण्यात येतो. या महिन्याचा महिला लोकशाही दिन सोमवारी (ता. १९) सकाळी ११ ते दुपारी १ या वेळेत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आला आहे. अर्जदार महिलांनी स्वतः उपस्थित राहून आपले निवेदन सादर करणे आवश्यक आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील ज्या महिलांचे वैयक्तिक प्रश्न किंवा तक्रारी प्रलंबित आहेत त्यांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घेऊन लोकशाही दिनाला उपस्थित राहावे, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
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