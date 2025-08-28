शासकीय निविदा प्रक्रियेतील सहभागी अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण
शासकीय निविदा प्रक्रियेतील
सहभागी अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण
पुणे, ता. २८ : महानिविदा संकेतस्थळावर निविदा प्रसिद्ध/ फ्लॅश करण्याबाबत प्रात्यक्षिकासह मार्गदर्शन करणारे खास प्रशिक्षण अधिकाऱ्यांसाठी ३१ ऑगस्टला आयोजिले आहे. यात विविध संकेतस्थळांचा समावेश केला आहे. शासकीय निविदा प्रक्रियेत सहभागी असणारे अधिकारी, ग्रामसेवक, संगणक ऑपरेटर, सरकारी कंत्राटदार, स्थापत्य अभियंते व इतर संबंधित अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण उपयुक्त आहे. यात निविदा नोटीसची तयारी, कागदपत्रे, संगणक सेटिंग, सॉफ्टवेअर इन्स्टॉलेशन, प्री-बीड मीटिंग, निविदा प्रक्रिया, वर्क ऑर्डर इत्यादी बाबींचे प्रशिक्षण देणार आहे.
संपर्क : ९३५६९७३४२७
महारेरा सक्षमता प्रमाणपत्र प्रशिक्षण
प्रशिक्षण व प्रमाणपत्र नसणाऱ्या रिअल इस्टेट एजंटवर कारवाई करत त्यांची एजंट नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश महारेराने दिला आहे. महारेराने आता नवीन एजंट नोंदणी व नूतनीकरण बंद केले आहे. यापुढे एजंटकडे सक्षमता प्रमाणपत्र असेल तरच नवीन नोंदणी करता येईल अथवा मुदत संपलेल्या नोंदणीचे नूतनीकरण करता येईल. ज्या नोंदणीकृत एजंटकडे सक्षमता प्रमाणपत्र नाही, त्यांची रेरा नोंदणी महारेराने रद्द केलेली आहे. नोंदणीकृत रेरा एजंट होण्यासाठी आता २० तासांचे प्रशिक्षण पूर्ण करून प्रमाणपत्र मिळवणे अत्यावश्यक आहे. ‘एसआयआयएलसी’तर्फे होणाऱ्या प्रशिक्षणाची ऑनलाइन व ऑफलाइन बॅच २५ ऑगस्टपासून सुरू होत आहे.
संपर्क : ८९५६३४४४७५, ७३५०००१६०२
होम गार्डनिंग कार्यशाळा
घराच्या आजूबाजूला उपलब्ध असणाऱ्या जागेमध्ये गार्डनची निर्मिती कशी करावी. यामध्ये गार्डनचे वेगवेगळे प्रकार जसे की किचन गार्डन, औषधी वनस्पतींचे गार्डन, अँटी डायबेटिक गार्डन, गार्डन उभारणीची तत्त्वे, गार्डनमधील रंग संकल्पना, बाल्कनी गार्डन, टेरेस गार्डन, भिंतीवरती केले जाणारे व्हर्टिकल गार्डन, इनडोअर गार्डन यावर मार्गदर्शन करणारी ऑनलाइन कार्यशाळा १५ सप्टेंबरला आयोजिली आहे. घरामधील कचऱ्याचे नियोजन करून त्यापासून कंपोस्ट निर्मिती, घरगुती खते बनवण्याच्या पद्धती ज्या आपल्याला आपल्या गार्डनमध्ये वापरता येतील. तसेच गार्डनची काळजी कशी घ्यावी, पाणी व खताचे नियोजन, रोग व किडींचे नियंत्रण आदींबाबत माहिती दिली जाणार आहे.
संपर्क : ८४८४८११५४४
