बांधकाम प्रकल्पांना मिळणार कुशल व्यवस्थापक
एसआयएलसी
व
फोटो
47483
बांधकाम प्रकल्पांना मिळणार कुशल व्यवस्थापक
१९ व्या बॅचला सुरुवात : देशभरातील विद्यार्थ्यांचा सहभाग
पुणे, ता. ७ : स्थापत्य अभियांत्रिकी (सिव्हिल इंजिनिअरिंग) व वास्तुविद्या (आर्किटेक्चर) विषयाची पदवी पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट ग्रॅज्युएट कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट या एक वर्षाच्या अभ्यासक्रमाची १९ वी बॅच नुकतीच यशस्वीपणे सुरू झाली. देशभरातील पदवीधर विद्यार्थी या अभ्यासक्रमात सहभागी झाले असून, बांधकाम क्षेत्रासाठी कुशल व्यवस्थापक घडविणारा हा एकमेव अभ्यासक्रम आहे. या अभ्यासक्रमाद्वारे विद्यार्थ्यांना देश-विदेशात नोकरीच्या संधी मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य केले जाते.
सकाळ माध्यम समूह संलग्न कौशल्य प्रशिक्षण संस्था एसआयआयएलसी आणि इन्फिनी इन्स्टिट्यूट ऑफ कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा अभ्यासक्रम घेतला जात असून, इग्नाइट या इंडक्शन कार्यक्रमाद्वारे अभ्यासक्रमाचे उद्घाटन झाले. यात मनोवैज्ञानिक व वेलनेस ट्रेनर डॉ. विशाल सांगळे तसेच लाइफ व पर्सनॅलिटी कोच गिरीश धारप यांनी विद्यार्थ्यांना व्हिजन बिल्डिंग, स्वॉट विश्लेषण, ट्रान्स्फॉर्मेशन प्रोसेस, यशस्वी होण्यासाठी थ्रीडी प्रिन्सिपल्स, इनफिनीची सिद्ध पेडागॉजी इ.विषयी मार्गदर्शन केले. मागील बॅचचे विद्यार्थी महेश पाटील यांनी आपला यशस्वी अनुभव सांगितला. सिव्हिल इंजिनिअरिंग व आर्किटेक्चरमध्ये असलेल्या १४ हून अधिक जॉब प्रोफाइल्ससाठी आवश्यक १८० विविध कौशल्यांचा समावेश या अभ्यासक्रमात असून विद्यार्थ्यांना याद्वारे नोकरीच्या उत्तम संधी उपलब्ध होतात.
अभ्यासक्रमाबाबत व उपलब्ध होणाऱ्या नोकरींविषयी माहिती घेण्यासाठी संपर्क : ७७२०० ७५७६२ किंवा ७७५८८ २५७३७
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.