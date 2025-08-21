‘मलाबार’तर्फे ‘व्याना’ कलेक्शन सादर
‘मलाबार’तर्फे ‘व्याना’ कलेक्शन सादर
मुंबई, ता. २१ : प्रख्यात ज्वेलरी रिटेलर ‘मलाबार गोल्ड अँड डायमंड्स’ यांनी आज ‘व्याना’ रत्नजडित दागिन्यांचा नवीन आणि आकर्षक संग्रह सादर केला. ‘कोणतीही दोन रत्ने आणि कोणत्याही दोन महिला सारख्या नसतात,’ या विश्वासातून हे कलेक्शन तयार केले आहे.
‘व्याना’मधील दागिने १८ कॅरेट व २२ कॅरेट सोन्यात तयार केले आहे. त्यात हिरेप्रेरित रत्नांचा वापर केला आहे. हलके, तरल आणि दैनंदिन वापरासाठी उपयुक्त असल्यामुळे हा संग्रह आधुनिक भारतीय महिलांसाठी परिपूर्ण ठरणार आहे. स्त्रीच्या विविध भूमिका, परंपरा आणि बदलते ट्रेंड या सगळ्यांचा संगम ‘व्याना’मध्ये प्रतिबिंबित झाला आहे. प्रत्येक नग तिच्या सौंदर्य, शक्ती आणि आत्मविश्वासाचे प्रतीक आहे. याचबरोबर जेमस्टोन ज्वेलरी फेस्टिव्हलमध्ये मलाबारने हा नवा कलेक्शन ग्राहकांसाठी उपलब्ध केला आहे. या महोत्सवात रत्नजडित व हिरेजडित दागिन्यांवर मेकिंग चार्जेसमध्ये २५ टक्क्यांपर्यंत सवलत दिली जात आहे. ही ऑफर सात सप्टेंबरपर्यंत आहे.
मलाबार ग्रुपचे अध्यक्ष एम. पी. अहमद म्हणाले, ‘व्याना केवळ दागिन्यांचे कलेक्शन नाही, तर एका स्त्रीच्या पूर्णत्वाला खुलवण्याचा प्रयत्न आहे. कलेक्शनमधील प्रत्येक दागिना त्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.’ व्याना कलेक्शन मलाबारच्या सर्व प्रमुख दालनांमध्ये ग्राहकांसाठी सध्या उपलब्ध आहे.
