पतंजली विद्यापीठाचा पदवीप्रदान सोहळा रविवारी
पतंजली विद्यापीठाचा
पदवीप्रदान सोहळा रविवारी
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची उपस्थिती
हरिद्वार, ता. ३१ : पतंजली विद्यापीठाच्या द्वितीय पदवीप्रदान सोहळ्यासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू उपस्थित राहणार आहेत. विद्यापीठाच्या मुख्य सभागृहात रविवारी (ता. २) सकाळी १०.३० वाजता होणार आहे.
समारंभासाठी उत्तराखंडचे राज्यपाल, लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) गुरमित सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिक्षणमंत्री डॉ. धनसिंह रावत, पतंजली विद्यापीठाचे कुलाधिपती स्वामी रामदेव, कुलपती आचार्य बालकृष्ण आदी उपस्थित असतील. यावेळी ५४ विद्यार्थ्यांना सुवर्णपदके प्रदान केली जातील. तसेच, ६२ संशोधकांना पीएच. डी. आणि ७४४ पदवीधर व ६१५ पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसह एकूण एक हजार ४२१ विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान केल्या जाणार आहेत.
आचार्य बालकृष्ण म्हणाले, ‘‘ज्ञान, योग आणि भारतीय संस्कृतीच्या मूल्यांवर आधारित पतंजली विद्यापीठ आपली शैक्षणिक उत्कृष्टता आणि वैदिक परंपरेचे समन्वय, यासाठी सतत प्रयत्नशील आहे. हा पदवीप्रदान समारंभ या प्रवासातील एक प्रेरणादायी व महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.’’
