हेल्दी सूप कार्यशाळा
स्वच्छ व आरोग्यदायी पद्धतीने रेस्टॉरंट स्टाइल सूप कसे तयार करावे, हे शिकवणारी कार्यशाळा ८ नोव्हेंबर रोजी आयोजिली आहे. कार्यशाळेत टोमॅटो सूप, मोरिंगा सूप, ड्रायफ्रूट सूप, मिलेट सूप, नाचणी सूप, ब्रोकोली विथ क्रीम सूप, कॅप्सिकम कोथिंबीर सूप, मंचाव सूप, पमकीन सूप, मिक्स व्हेज सूप, पालक सूप, मशरूम सूप, अवाकाडो सूप, पीनट विथ क्रीम सूप, स्प्राउट्स सूप, रागी गार्लिक सूप हे प्रकार शिकविण्यात येणार आहेत. कार्यशाळेदरम्यान सर्व सिक्रेट टिप्स व ट्रिक्स सहभागींना सांगितल्या जातील, तसेच पीडीएफ नोट्स दिल्या जातील.
आवळा प्रक्रिया व्यवसाय मार्गदर्शन
आहारात आवळ्याचे खूप महत्त्व आहे. शरीरासाठी अत्यंत बहुगुणी असणारा आवळा विविध रोगांवर रामबाण उपाय तसेच रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणारे जीवनसत्त्व ‘क’ याने युक्त असतो. अत्यंत गुणकारी अशा आवळ्याचे विविध प्रकार व त्याचे व्यावसायिक रूपांतर याबाबतची कार्यशाळा ९ नोव्हेंबर रोजी आयोजिली आहे. आवळा व्यवसायामध्ये बाजारपेठेची मोठी मागणी आहे. यामध्ये नावीन्यपूर्ण व्यवसाय करण्याची संधी आहे. तसेच आवळा प्रक्रिया उद्योगालाही बाजारपेठेमध्ये मोठी मागणी आहे. या अनुषंगाने ही कार्यशाळा आयोजिली आहे. कार्यशाळेत कॅण्डी, मधातील कॅण्डी, मसाला कॅण्डी, पेरी पेरी कॅण्डी, शुद्ध रस, पाचक, सरबत, आवळा युक्त गुलकंद, च्यवन प्राश, जॅम, सुपारी, गोड लोणचे, तिखट लोणचे इत्यादी मूल्यवर्धित प्रकार शिकवले जाणार आहेत. यासह आवळा प्रक्रिया उद्योग कसा सुरू करावा, आवळा टिकवण्याच्या पद्धती, लागणारी पायाभूत मशिनरी, एकूण गुंतवणूक, विक्री व्यवस्थापन आदींबाबत मार्गदर्शन होणार आहे.
सरकारी इस्टिमेशन प्रशिक्षण
शासकीय कामांचे मूल्यनिर्धारण, इस्टिमेशन हे बांधकाम, स्थापत्य विभागातील, कंत्राटदार, विद्यार्थी तसेच अभियंता, पर्यवेक्षक व शासकीय अधिकारी यांना उपयुक्त असे ऑनलाईन प्रशिक्षण १० नोव्हेंबर रोजी आयोजिले आहे. प्रशिक्षणात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एसएसआर, रेट, नियमावली, टेस्टिंग, व्यवस्थापन पत्रक, रेट तपासणी, चार्ट, इस्टिमेशन सॉफ्टवेअर व इस्टिमेशन बनविणे, तयार करणे, समाज मंदिर, सभा मंडप, शाळा, अंगणवाडी, सुरक्षा भिंत अशा प्रकारची कामे व इस्टिमेशन आदींबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात येईल. या प्रशिक्षणामुळे सहभागींना प्रत्यक्ष कामकाजातील कौशल्य, खर्च नियंत्रण आणि तांत्रिक ज्ञान अधिक प्रभावीरीत्या आत्मसात करण्यास मदत होईल.
सरकारी बाजारपेठ (जीईएम पोर्टल) प्रशिक्षण
सरकारी संस्था / विभाग / सार्वजनिक संस्था खरेदी करत आलेल्या विविध वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीसाठी एक ई-बाजारपेठ म्हणजेच डिजिटल ई-कॉमर्स पोर्टल आहे, ते म्हणजेच जीईएम पोर्टल. या पोर्टलवर सरकारी संस्था / विभाग / सार्वजनिक संस्था यांना लागणाऱ्या वस्तू, एखादा इच्छुक व्यक्ती त्याच्या व्यवसायाची नोंदणी करून त्याच्या सेवा व वस्तू यांची थेट विक्री करू शकतो. हे प्लॅटफॉर्म केंद्र व राज्य सरकारातील मंत्रालये / विभाग, केंद्र व राज्याचे सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्त संस्था आणि स्थानिक संस्थांना सामान्य वापराच्या वस्तू आणि सेवा पारदर्शक आणि कार्यक्षम पद्धतीने खरेदी करण्यासाठी आरंभापासून अखेरपर्यंत ऑनलाईन मार्केटप्लेस उपलब्ध करून देते. याबाबतच मार्गदर्शन करणारे ऑनलाईन दोन आठवडे चालणारे प्रशिक्षण १० नोव्हेंबरपासून आयोजिले आहे. व्यवसाय वाढीसाठी हे उपयुक्त प्रशिक्षण आहे.
‘एसआयआयएलसी’च्या विविध प्रशिक्षण व कार्यशाळांची माहिती मिळवण्यासाठी व नावनोंदणीसाठी संपर्क : ८४८४८११५४४, ९३५६९७३४२७, ८९५६३४४४७२
