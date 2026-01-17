डेअरी व कुल्फी-आइस्क्रीम पार्लर व्यवसाय कार्यशाळा
डेअरी व कुल्फी-आइस्क्रीम
पुणे, ता. १७ : स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या नवउद्योजकांसाठी ‘डेअरी व कुल्फी-आइस्क्रीम पार्लर व्यवसाय प्रशिक्षण’ या विषयावरील कार्यशाळा २४ व २५ जानेवारीला आयोजिली आहे. कार्यशाळेत डेअरी व्यवसायाची ओळख, दूध, दही, ताक, लोणी, पनीर यांचे बाजारमूल्य, स्थानिक ग्राहकांच्या गरजा, तसेच कुल्फी व आइस्क्रीम व्यवसायाची माहिती, मावा कुल्फी, फ्रूट कुल्फी, स्टीक, कप व कोन आइस्क्रीमचे प्रकार, हंगामी व कायमस्वरूपी विक्री मॉडेल, कच्चा माल, मशिनरी आणि कायदेशीर नोंदणी प्रक्रिया यावर मार्गदर्शन होणार आहे. तसेच पार्लर सेटअप, जागा निवड, डिझाईन, स्वच्छता व अन्न सुरक्षा नियम, खर्च व नफा गणित, विक्री दर ठरवणे, तसेच स्थानिक व डिजिटल मार्केटिंगच्या युक्त्या यांविषयी माहिती दिली जाणार आहे. याशिवाय फ्रँचायझी, केटरिंग, कुल्फी सायकल कार्ट व स्वतःचा ब्रँड उभारण्याच्या संधींबाबतही माहिती दिली जाईल.
ॲमेझॉनवर विका स्वतःची उत्पादने
ॲमेझॉनवर उत्पादन विकायचे असेल तर त्याची प्रक्रिया काय आहे, नोंदणी, कागदपत्रे, किती दिवस लागतात, हे सर्व करून बिझनेस कसा वाढवायचा, ॲमेझॉनवर विक्री करण्यास किती खर्च लागतो, सेलर पोर्टल कसे असायला हवे आदींबाबत प्रात्याक्षिकासह मार्गदर्शन करणारी ऑनलाइन कार्यशाळा ३१ जानेवारीला आयोजित केली आहे. कार्यशाळेत उत्पादन कसे लिस्ट करावे, डिलिव्हर करावे, रिटर्न्स असतील तर ते कसे हाताळावे, ॲमेझॉन ॲपवरती उत्पादन जास्तीत जास्त कसे दिसतील जेणेकरून विक्री वाढेल, ऑफर कशा ठेवायच्या, उत्पादन स्पॉन्सर कसे करायचे, पेमेंट कसे पाहायचे, सपोर्ट कसा घ्यायचा, याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
व्यावसायिक पापड प्रशिक्षण
उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये सगळीकडे पापड तयार केले जातात. सध्याच्या धावपळीच्या जीवनात मात्र सगळ्यांनाच पापड तयार करण्याच्या वेळ जास्त लागणाऱ्या प्रक्रियेतून जायचे नसते व ते बाहेरून पापड विकत घेण्यास प्राधान्य देतात. त्यामुळेच व्यावसायिकरित्या पापड तयार करणे व विक्री करणे हा व्यवसाय फायद्याचा ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर व्यावसायिक पापड प्रशिक्षणाचे आयोजन ३१ जानेवारी व १ फेब्रुवारीला आयोजित केले आहे. यामध्ये उडीद पापड, नाचणी पापड, ज्वारी पापड, बाजरी पापड, शेवगा पापड, मेथी पापड, पालक पापड, टोमॅटो पापड, पोह्याचे पापड, राजस्थानी स्पेशल खिचिया पापड, कोल्हापुरी हंडी पापड, उपवासाचे शाबू बटाटा पापड व शाबूचे पापड, तिखट सांडगे, खारोड्या, पापड आटा, पापड मसाला इत्यादी नावीन्यपूर्ण पापड शिकवले जाणार आहेत. त्याचबरोबर पापड व्यवसायातून मिळणारा नफा, मशिनरी, कमीतकमी गुंतवणुकीत जास्तीत जास्त नफा देणारा व्यवसाय कसा उभारावा, याबाबत मार्गदर्शन होणार आहे. महिला बचत गट, घरगुती महिला, व्यावसायिक, सुशिक्षित बेरोजगार यांना हा व्यवसाय सुरू करायचा असल्यास त्यांच्यासाठी हे प्रशिक्षण उपयुक्त आहे.
संपर्क : ८४८४८११५४४, ८९५६३४४४७२, ८९५६३४४४७१
