उद्धव ठाकरेंना शेतीतलं काय कळतं ? नारायण राणे यांचा गंभीर आरोप

कणकवली (सिंधुदुर्ग) : उद्धव ठाकरेंना शेतीतलं काय कळतं ? ठाकरे आणि कोकणचं आधीपासूनच वाकडं आहे. मुख्यमंत्री मातोश्रीत बसून सरकार चालवत आहेत. शेतकरी देशाचा प्रमुख घटक आहे. राहुल गांधी यांना शेतीतलं काय कळतं? अशी टीका दोन्ही नेत्यांवर करीत सत्तर वर्षात शेतकऱ्यांसाठी कोणीही काही केलं नाही ते सहा वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी करुन दाखवलं असे भाजपा नेते खासदार नारयण राणे यांनी येथे आपल्या भाषणातून व्यक्त केले. केंद्र सरकारच्या कृषी कायदा समर्थनात सिंधुदुर्ग येथे आज (गुरुवार) ट्रॅक्टर रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यावेळी राणे बोलत होते. यावेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील, आमदार नितेश राणे, किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अनिल बोंडे, माजी मंत्री रवींद्र चव्हाण, भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली, प्रदेश सचिव प्रमोद जठार यांच्यासह भाजपचे समर्थक शेतकरी या मोर्चात सहभागी झाले आहेत

(सविस्तर वृत्त थोड्याच वेळात)

