Raigad Storm : पाली-सुधागडमध्ये अवकाळी पावसाचा कहर; वादळी वाऱ्याने झाडे, वीजतारा, घरांचे पत्रे उडून जनजीवन विस्कळीत

पाली : पाली शहरासह सुधागड तालुक्याला शनिवारी (ता. ९) दुपारी विजांचा कडकडात व ढगांच्या गडगडाटासह आलेल्या अवकाळी मुसळधार पावसाने अक्षरशः झोडपून काढले. दुपारच्या सुमारास अचानक आलेल्या या वादळी पावसामुळे नागरिकांची मोठी तारांबळ उडाली. या नैसर्गिक संकटामुळे शहरात अनेक झाडांची पडझड झाली. तसेच विजेचे खांब वाकले विद्युत तारा तुटल्या. घरांचे व महाविद्यालयाचे पत्रे उडाले व इतरही अनेक ठिकाणी नुकसान झाले आहे..वादळाचा वेग इतका प्रचंड होता की, पाली बस स्टँड ते तहसील कार्यालय या मुख्य रस्त्यावर एक मोठे झाड उन्मळून पडले. यामुळे या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प होऊन रस्ता बंद झाला होता. पाली खोपोली राज्य महामार्गावर चिवे गावाजवळ विजेचा मोठा खांब वाकल्यामुळे विजेच्या तारा रस्त्यावर खाली लोंबकळत होत्या. त्यामुळे या ठिकाणी वाहतूक संथ झाली होती. याच मार्गावर खुरावले फाट्याजवळ मोठे होर्डिंग पडले सुदैवाने खाली कोण नव्हते म्हणून जीवित हानी टळली. मनसे सुधागड तालुका अध्यक्ष सुनील साठे यांनी अशा प्रकारे अनधिकृत होर्डिंग संदर्भात संताप व्यक्त करत प्रशासनाला जाब विचारला. याबरोबरच झाप गावाजवळील मोठ्या वटवृक्षाचा अर्धा भाग कोसळला त्यामुळे येथील वाहतूक धिम्या गतीने सुरू होती. टेंभी वसाहत येथे काही घरांचे पत्रे उडवले. तसेच, बल्लाळेश्वर नगर परिसरातही झाड कोसळल्याने विजेच्या तारा तुटल्या. वादळी पावसामुळे सर्वच ठिकाणचा वीजपुरवठा खंडित झाला होता. दुपारी साडेतीन नंतर पावसाने उसंत घेतल्यावर तो पूर्ववत करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले. .सध्या आंब्याचा हंगाम ऐन भरात असताना या वादळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावला आहे. जोरदार वाऱ्यामुळे अनेक ठिकाणचे आंबे गळून पडले असून बागायतदारांचे अतोनात आर्थिक नुकसान झाले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन टीमचे सदस्य अमित निंबाळकर यांनी सांगितले की घटनेची माहिती मिळताच आपत्ती व्यवस्थापन टीमने तातडीने धाव घेतली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, शहरात इतर ठिकाणीही नुकसान झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. प्रशासनाकडून नुकसानीचा आढावा घेण्याचे काम सुरू असून, नुकसानग्रस्तांना मदत मिळवण्यासाठी पंचनामे करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू केली जाईल, असे सांगण्यात आले आहे. कोणतीही जीवितहानी झाल्याची माहिती दुपारपर्यंत आली नाही.