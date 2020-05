नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्षांमध्ये भर बाजारपेठेतच "तू-तू मैं-मैं'

मालवण ( जि. सिंधुदुर्ग) : शहरात परजिल्ह्यातील भाजीपाला, फळविक्रीस बंदी असतानाही फळविक्री सुरू असल्याचे दिसून आल्याने नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांनी पालिका अधिकाऱ्यांसह गुरूवारी कारवाईस सुरवात केली. यावर उपनगराध्यक्ष राजन वराडकर, माजी नगराध्यक्ष सुदेश आचरेकर यांनी आक्षेप घेतल्याने भर बाजारपेठेतच त्यांच्यात "तू-तू मैं-मैं' झाले. नगराध्यक्षांच्या कारवाईनंतरही फळविक्रेत्यांनी विक्री सुरू ठेवली होती. त्यामुळे सूचना देवूनही मुख्याधिकाऱ्यांनी फळविक्रेत्यांवर कारवाई न केल्याचे दिसून आले. दरम्यान, फिरून फळविक्रीचे आदेश असतानाही ते बाजारपेठेत गाड्या लावून विक्री करत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे संबंधितांवर मुख्याधिकाऱ्यांनी कारवाई न केल्यास त्यांच्याविरोधात पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचे नगराध्यक्ष कांदळगावकर यांनी स्पष्ट केले. परजिल्ह्यात कोरोनाचे रुग्ण आढळून आल्यानंतर पालिकेने शहरात परजिल्ह्यातील भाजीपाला, फळविक्रीस पूर्णतः बंदी घातली होती. अशातच शहरातील बाजारपेठेत फळविक्रेत्यांनी गाड्या लावून विक्री सुरू ठेवली होती. याची माहिती मिळताच नगराध्यक्ष कांदळगावकर, बांधकाम सभापती यतीन खोत यांच्यासह पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी फळविक्रेत्यांवर कारवाई करण्यास सुरवात केली. विक्रेत्यांनी आरोग्य तपासणी केली नसल्याचे तसेच हॅण्डग्लोज वापरले नसल्याचे दिसून आले. परजिल्ह्यातील फळविक्रेत्यांनी सर्व बाबींची तपासणी करून एका जागेवर विक्री न करता फिरून फळविक्री करावी, अशा सूचना नगराध्यक्ष कांदळगावकर यांनी केल्या. नगराध्यक्षांकडून फळविक्रेत्यांवर कारवाई होत असल्याचे दिसून येताच उपनगराध्यक्ष राजन वराडकर, माजी नगराध्यक्ष सुदेश आचरेकर यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. फळविक्रेते सुरक्षित अंतर ठेवून फळविक्री करत आहेत. त्यांना मुख्याधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली आहे. त्यामुळे दमदाटी, हुकुमशाहीने नगराध्यक्षांनी त्यांना रोखू नये, अशी भूमिका मांडली. या कारवाईवरून नगराध्यक्ष कांदळगावकर व वराडकर, आचरेकर यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली. भर बाजारपेठेतच सत्ताधारी, विरोधकांमध्ये जुंपल्याने अन्य नागरिकांनी त्याठिकाणी सुरक्षित अंतर ठेवतच गर्दी केल्याचे दिसून आले. वराडकर, आचरेकर यांनी फळविक्रेत्यांना तुम्ही विक्री सुरू ठेवा, असे सांगितल्याने नगराध्यक्षांच्या कारवाईनंतरही फळविक्री सुरू ठेवल्याचे दिसून आले. ...तर पालकमंत्र्यांकडे तक्रार

नगराध्यक्ष कांदळगावकर म्हणाले, ``शहराच्या हिताच्या आणि आरोग्याच्या दृष्टिकोनातूनच परजिल्ह्यातील भाजीपाला, फळविक्रीस बंदीचा निर्णय सर्व नगरसेवकांनी घेतला होता; मात्र मुख्याधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या अधिकारात फळविक्रेत्यांना विक्रीसाठी परवानगी दिली आहे. विक्रेत्यांची काळजी आम्हालाही आहे. त्यामुळे तीन मेनंतर या विक्रेत्यांसंदर्भात योग्य तो निर्णय घेऊ, असे आपण उपनगराध्यक्षांना सांगितले. फळविक्रेत्यांनी एका ठिकाणी गाडी न लावता फिरून विक्री करावी असे आदेश आहेत. त्यामुळे कारवाईच्या सूचना मुख्याधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यांच्याकडून कारवाई न झाल्यास त्यांची पालकमंत्र्यांकडे तक्रार करू.'' पालकमंत्री योग्य निर्णय घेतील!

उपनगराध्यक्ष राजन वराडकर म्हणाले, ``फळविक्रेत्यांवर कारवाईचा नगराध्यक्षांना कोणताही अधिकार नाही. शहरात कारवाईचे अधिकार, मुख्याधिकारी, तहसीलदार, पोलिस निरीक्षकांनाच आहेत. लोकांना विश्‍वासात घेऊन योग्य तो निर्णय घेणे अपेक्षित होते. विक्रेत्यांवर दमदाटी करण्यापेक्षा नगराध्यक्षांनी सर्व नगरसेवकांना विश्‍वासात घ्यायला हवे होते. मुख्याधिकारी, पोलिस निरीक्षकांनी बाजारपेठेत पाहणी केली. त्यांना अयोग्य वाटले असते तर त्यांनी कारवाई केली असती. नगराध्यक्षांनी मुख्याधिकाऱ्यांची पालकमंत्र्यांकडे खुशाल तक्रार करावी. आमचेही त्यांच्याशी चांगले संबंध आहेत. पालकमंत्र्यांवर विश्‍वास असल्याने ते योग्यच निर्णय घेतील.''

Web Title: "Tu-tu me-me" in the market, among the mayor and deputy mayor konkan Marathi News