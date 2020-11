आंबोली तलाठी कार्यालयाच्या आवारात दोन गटात मारामारी 

आंबोली ( सिंधुदुर्ग ) - येथील बाजारवाडीतील तलाठी कार्यालयात मंडळ अधिकाऱ्यांनी जमिनीच्या विक्री प्रकरणाशी संबंधित दाव्याची सुनावणी आज ठेवली होती. यावेळी तक्रारदार आणि प्रतिवादी यांच्यात मारामारी झाली. घटनास्थळी पोलिसांनी धाव घेतली. दोन्ही गटांनी परस्पर विरोधी तक्रार दाखल केली आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की, आंबोली कामतवाडी येथील एका जमिनी संदर्भात तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांनी सुनावणी ठेवली होती. त्यावेळी सुनावणी दरम्यान तलाठी कार्यालय आवारात मारामारी झाली. यावेळी घटनास्थळी पोलिस दाखल झाले. हवालदार दत्ता देसाई, सुनील भोगण, तसेच आंबोली बिटच्या पोलीसांचा समावेश होता. यात तक्रारदार यशवंत नाटलेकर यांनी कामतवाडी येथील लोकांनी आपल्याला मारहाण केली आणि शिवीगाळ केली असे त्यांनी पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. अर्जुन गावडे, विलास गावडे, कैलास गावडे, विश्राम गावडे यांनी शिवीगाळ केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. गणपत पाटील हे आंबोलीत आरोग्य केंद्रात दाखल असून त्यांनी दिलेल्या तक्रारीत म्हटले की, 20 ते 25 जणांनी जमाव करून बेदम मारहाण केली आणि आपल्या गळ्यातील 2 तोळ्याची सोन्याची चैन लांबवली. खिशातील 9 हजार 130 रुपये गायब असल्याचे पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. उशिरापर्यंत गणपत पाटील यांची तक्रार घेण्याचे पोलिसांचे काम सुरू होते. पोलिसांनी परस्पर विरोधी तक्रारी देण्यात आल्या आहेत.



Web Title: Two Groups Fight In Premises Of Amboli Talathi Office