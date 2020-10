गोव्यातून बेपत्ता अल्पवयीनांना शोधले मोबाईल लोकेशनवरून

कुडाळ (जि. सिंधुदुर्ग) : गेले दोन दिवस गोवा फोंडा येथून बेपत्ता असलेल्या दोन अल्पवयीन मुला-मुलीला शोधण्यासाठी येथे पोलिसांनी बुधवारी रात्री ते गुरूवारी सकाळीपर्यंत यशस्वी मोहीम राबविली. पोलिसांनी दोघांना शोधून त्यांच्या पालकांच्या स्वाधीन केले. याबाबत कुडाळ पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः गोवा येथून अल्पवयीन युवक-युवती दोन दिवसांपासून बेपत्ता असल्याची नोंद त्यांच्या पालकांनी गोवा फोंडा येथील पोलिस ठाण्यात केली होती. दोन दिवस या मुलांच्या मोबाईल लोकेशनवरून त्यांचा शोध गोवा पोलिस घेत होते. बुधवारी (ता. 8) रात्री नऊच्या सुमारास या मुलांचे मोबाईल लोकेशन कुडाळ शहर बाजारपेठेत गोवा पोलिसांना दिसून आले. त्यांनी याबाबत कुडाळ पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक शंकर कोरे यांना कळविले. पोलिसांनी या मुलांचा शोध घेण्याची मोहीम तत्काळ सुरू केली. कोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हवालदार मंगेश जाधव, पोलिस नाईक प्रितम कदम, सहायक पोलिस फौजदार डुमिंग डिसोझा, तसेच पोलिस स्वप्नील तांबे मोबाईल लोकेशनवरून शोध घेत होते. या मुलांचा शोध लागावा, यासाठी पोलिसांनी शहरातील बंड्या सावंत, सदानंद कुडाळकर तसेच इतर काही जागरूक नागरिकांना सांगितले होते. हेही जागरूक नागरिक रात्रभर त्या मुलांचा शोध घेत होते. दोन्हीही मुले एका जागी न थांबता वारंवार दुसरीकडे जात असल्याने त्यांचे लोकेशन बदलत होते. अशातच मिळालेल्या लोकेशनवर पोलिस गेले असता ती मुले तेथून गेल्याचे निदर्शनास आले. यातील मुलाचे मूळ घर कुडाळ येथे असून तो व त्याचे आई, वडील गोवा येथे राहतात. कुडाळ येथील घरीही तो गेला होता; मात्र कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांना तेथे थांबण्यास परवानगी न दिल्याने तो व ती युवती तेथून पुन्हा येथील बाजारपेठेच्या दिशेने आली. सकाळी सातच्या सुमारास सदानंद कुडाळकर यांना ही दोन्हीही मुले कुडाळ एसटी स्थानक परिसरात फिरताना दिसून आली. तीच मुले असल्याची खात्री होताच सदानंद कुडाळकर यांनी पोलिस मंगेश जाधव यांना कळविले. ही माहिती मिळताच तत्काळ पोलिसांचे पथक तेथे गेले आणि त्या मुलांना ताब्यात घेतले. येथील पोलिसांनी मुले सापडताच गोवा फोंडा पोलिस ठाण्यात याबाबत माहिती दिली. त्या मुलांचे पालक येथील पोलिस ठाण्यात आल्यानंतर या मुलांना पालकांच्या स्वाधीन करण्यात आले. संपादन : विजय वेदपाठक

