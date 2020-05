ब्रेकिंग - रत्नागिरीत आणखि दोन कोरोना पाॅझिटीव्ह ; रुग्ण चिपळुन आणि खेडमधिल....

रत्नागिरी : जिल्ह्यात आज आणखी दोन रुग्ण कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आले आहेत .चीपळून तालुक्यात आज आणखी एक कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडला आहे. हा रुग्ण तळसर या गावचा आहे. तर खेड तालुक्यातील पन्हाळजे येथे एक रुग्ण सापडला आहे. यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यात आतापर्यंत कोरोना बाधित रुग्ण संख्या सतरा वर जाऊन पोहोचली आहे. जिल्ह्यात यामुळे पुन्हा एकदा खळबळ माजली आहे हेही वाचा- त्या महिलेच्या भोवतीच होते सर्व जण अन् तिच निघाली कोरोना पॉझिटिव्ह... चिपळुनात आणखी एका कोरोना रुग्णाची भर आज पॉझिटिव्ह आलेला रुग्ण हा तळसर गावचा आहे. 3 मे रोजी तो मुंबई वरून आला होता. त्याला सावर्डे येथे पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर कामठे उपजिल्हा रुग्णालयात क्कारंटाईन केले होते. सावर्डे येथे तो दारू पिऊन पडल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. त्याच्या सख्या भावाला याची माहिती मिळाल्यानंतर तो सावर्डे येथे पोहोचला. त्यानंतर भावानेच त्याला रुग्णवाहिकेमध्ये ठेवले होते. त्यावेळी कोरोना बाधित रुग्णाच्या संपर्कात दोघेजण आले. तसेच रुग्णाच्या भावाच्या घरी सध्या 13 ते 14 लोक राहत आहेत. उद्या या सर्वांची तपासणी केली जाणार आह. यामुळे आता रत्नागिरी जिल्ह्यात कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या 17 वर जाऊन पोहोचली आहे. रत्नागिरी एकून कोरोना बाधित संख्या * रत्नागिरी - आज पुन्हा 2 नवीन कोरोना बाधित रुग्णांची वाढ

* रत्नागिरी जिल्ह्यात आतापर्यंत 17 कोरोना बाधित रुग्ण संख्या.

* चिपळूण तालुक्यातील तळसर धनगरवाडीतील एक तर खेड तालुक्यातील पन्हाळजे येथे सापडले हे रुग्ण.

* दोघेही क्वारंटाईन होते.

* दोन्ही रुग्ण मुंबई मधून आलेले

Web Title: two more corona patients in chiplun, khed ratnagiri