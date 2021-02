रत्नागिरी जिल्ह्यात कोरोनाचे दोन नवे रुग्ण 

रत्नागिरी - गेल्या 24 तासात जिल्ह्यात दोन कोरोनाचे रुग्ण सापडले आहेत. तब्बल 338 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. पाच कोरोनाबाधित रुग्णांनी मात केली असून त्यांना घरी सोडण्यात आले आहे. गेल्या 24 तासात नव्याने 2 रुग्ण सापडल्याने जिल्ह्यात आतापर्यंत 9 हजार 574 पॉझिटिव्ह रुग्ण संख्या झाली आहे. जिल्ह्यात आतापर्यत 72 हजार 472जणांचा अहवाल निगेटिव्ह आला आहे. चोवीस तासात 5 रुग्ण बरे झाले असून आता पर्यंत 9 हजार 98 जण कोरोनामुक्त झाले आहेत. बरे होण्याची रुग्ण संख्या 95 टक्के झाली आहे. जिल्ह्यात कोरोना बळींची संख्या 350 इतकी आहे. जिल्ह्यात कोरोना रिकव्हरी रेट 95.02 टक्के आहे. कोरोना रुग्णांच्या आरटीपीसीआर व आरएटी टेस्ट मध्ये रत्नागिरी-1, गुहागर-1 चा समावेश आहे. उर्वरित तालुक्‍यात कोरोनाबाधित रुग्ण सापडला नाही.



Web Title: Two new corona patients Found in Ratnagiri district