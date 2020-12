राष्ट्रवादीसह शिवसेनेतही दुफळी ; माजी सरपंच पुन्हा एकदा रिंगणात

चिपळूण (रत्नागिरी) : तालुक्‍यात सर्वाधिक श्रीमंत ग्रामपंचायत म्हणून ओळख असलेल्या खेर्डी ग्रामपंचायतीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत पक्षीय राजकारणाला तिलांजली दिली आहे. निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेससह शिवसेनेतही दुफळी निर्माण झाली आहे. सुकाई गावविकास आणि सुकाई परिवर्तन पॅनेलने सर्व १७ उमेदवार जाहीर केले आहेत. खताते आणि दाभोळकर या दोन्ही गटात कमालीची चुरस राहिली आहे. राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष जयंद्रथ खताते यांनी गेली १५ वर्षे खेर्डीवर वर्चस्व ठेवले आहे; मात्र गतवर्षी सरपंचावर अविश्‍वास दाखल झाल्यानंतर खताते गटात व राष्ट्रवादीत फूट पडली. त्यानंतर राष्ट्रवादीतीलच दोन्ही गटात तेढ वाढत गेली. पंचायत समिती सदस्य नितीन ठसाळे व माजी सरपंच दशरथ दाभोळकर खतातेंच्या विरोधी असलेल्या अनिल दाभोळकर गटास मिळाले. हेही वाचा - जत्रोत्सवातील रात्रीस खेळ जोरात गेल्या वर्षापासून दाभोळकर तसेच खताते गटाची ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी तयारी सुरू होती. निवडणुकीतील खर्चामुळे दोन्ही गटांना काही ठिकाणी उमेदवार निश्‍चित करताना दमछाक झाली. दरम्यान, खेर्डीतील शिवसेनेतही काही आलबेल राहिलेले नाही. गेल्या काही वर्षापासून ग्रा.पं.निवडणुकीत सेनेत दुफळीच निर्माण झाल्याचे दिसून आले. या निवडणुकीत एक गट खतातेंसोबत तर दुसरा गट दाभोळकरांच्या दिमतीला राहिला आहे. खतातेंनी यापूर्वी बाजूला झालेल्या सहकाऱ्यांना जवळ करीत मोट बांधली. शिवसेनेचा मोठा गटही सोबत घेतला आहे, तर अर्बन बॅंकेचे संचालक अनिल दाभोळकर खतातेंना कोणत्याही स्थितीत ग्रामपंचायतीतून बाजूला करण्यासाठी कामाला लागले आहेत. तालुकाध्यक्ष खताते खेर्डी ग्रामपंचायतीवर पुन्हा अबाधित वर्चस्व ठेवण्यासाठी कामाला लागले आहेत. या रणधुमाळीत खेर्डीचे मैदान मारणार कोण ? हे निकाला दिवशीच स्पष्ट होणार आहे. खेर्डीत एकूण ६ प्रभाग आहेत तर १७ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. गत निवडणुकीत खताते गटास १० जागा तर विरोधी सेनेच्या गटास ७ जागा मिळाल्या होत्या. हेही वाचा - शिक्षकांनी ग्रुप सोडला, शिक्षणाधिकाऱ्यांविरूद्धच्या भूमिकेला वेगळे वळण

माजी सरपंच पुन्हा रिंगणात यावर्षीच्या निवडणुकीत दोन्ही गटाकडून नवीन चेहरे निवडणुकीच्या रिंगणात आणले आहेत. खताते गटाकडून माजी सरपंच प्रकाश पाथरूड हे पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. अविश्‍वास ठरावानंतर त्यांना सरपंच पदाची संधी मिळाली होती. ग्रामस्थांशी नाळ जोडत त्यांनी आपल्या प्रभाग ५ मध्ये वर्चस्व ठेवले आहे; मात्र यावर्षी सुकाई गावविकास पॅनेलच्या उमेदवारांनी त्यांच्यासमोर कडवे आव्हान निर्माण केले आहे. संपादन - स्नेहल कदम

