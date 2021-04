आचऱ्यात पकडलेला अनधिकृत ट्रॉलर पळवला 

मालवण (जि. सिंधुदुर्ग) : आचरा समोरच्या समुद्रात वीस वावात शुक्रवारी (ता.2) मत्स्य व्यवसाय खात्याच्या शीतल गस्ती नौकेने पकडलेला रत्नागिरीतील अनधिकृत एलईडीचा ट्रॉलर आज येथील बंदरातून पळवून नेल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. याबाबत मत्स्य व्यवसायच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी दूरध्वनी घेतला नाही. एका मोठ्या राजकीय नेत्याच्या कनेक्‍शनमुळेच एलईडीचा ट्रॉलर पळवविला असल्याचा आरोप भाजपचे कार्यकर्ते रविकिरण तोरसकर यांनी केला आहे. ते म्हणाले, "याविरोधात सोमवारी (ता. 5) मत्स्य व्यवसाय अधिकारी, तहसीलदार, पोलिसांना जाब विचारणार आहे.'' जिल्ह्याच्या सागरी हद्दीत एलईडी दिव्यांच्या साहाय्याने मासेमारी होत असताना मत्स्य व्यवसाय खात्याकडून कोणतीही कारवाई होत नसल्याने संतप्त पारंपरिक मच्छीमारांनी सहायक मत्स्य व्यवसाय कार्यालयासमोर बेमुदत साखळी उपोषण छेडले होते. यात मत्स्य व्यवसाय खात्याने अनधिकृत एलईडीच्या ट्रॉलर्सवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. यात शुक्रवारी आचरासमोरच्या वीस वाव समुद्रात मत्स्यव्यवसाय खात्याच्या शीतल या गस्तीनौकेने कारवाई करत रत्नागिरी येथील एक एलईडी ट्रॉलर पकडला. ट्रॉलरवर एलईडीचे दिवे, जनरेटर सापडून आले होते. त्यामुळे ट्रॉलर ताब्यात घेत येथील बंदरात आणून अवरुद्ध करण्यात आला; मात्र आज हा ट्रॉलर पळवून नेल्याचे दिसून आले. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. मत्स्य व्यवसाय विभागाने पकडलेला ट्रॉलर कसा पळवून नेला, असा प्रश्‍न मच्छीमारांनी उपस्थित करत मत्स्य व्यवसायचा कारभार संशयास्पद असल्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान, या संदर्भात तोरस्कर म्हणाले, "भाजप कायमच अनधिकृत मासेमारीच्या विरोधात आहे. विशेषतः परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर व एलईडी मासेमारीच्या अतिक्रमणाबद्दल संवेदनशील आहे. पळवून नेलेला ट्रॉलर रत्नागिरी येथील असून, त्या मागे कुणाचा आशीर्वाद आहे, हे सर्वांसमोर आले पाहिजे. यापुढे पकडून आणलेला ट्रॉलर सुरक्षित ठेवण्यासाठी भाजप चौकस राहणार आहे. अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याचे भाजपचे विशेष पथक मत्स्य व्यवसायबरोबर कार्यरत राहणार आहे.'' संपादन : विजय वेदपाठक

