Pali News : पावसाच्या लहरीपाणाचा यंदाही रब्बी हंगामाला फटका; हक्काच्या नाचणी, वरी आणि कडधान्य पिकावर संक्रात

पाली - मागील वर्षी परतीच्या लांबलेल्या पावसामुळे रायगड जिल्ह्यातील भातशेतीसह रब्बी हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. मात्र यावर्षी चित्र पूर्णपणे उलट असून, पाऊस अपुरा पडल्याने आणि तो वेळेआधीच निघून गेल्याने जिल्ह्यावरील शेतीचे संकट कायम आहे. रब्बी हंगामाच्या सुरुवातीलाच पावसाच्या लहरीपणाचा फटका बसल्याने रायगडमधील शेतकऱ्यांचा घास हिरावला जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या नाचणी, वरी आणि कडधान्य या नगदी पिकांवर मोठे संकट ओढावले आहे..रब्बी हंगामाची सुरुवात साधारणपणे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात होते आणि मार्च-एप्रिलपर्यंत तो चालतो. जिल्ह्यात रब्बी हंगामात साधारण बारा ते साडेपंधरा हजार हेक्टरवर कडधान्याचे पीक घेतले जाते. भातशेतीची कामे आटोपल्यानंतर शेतकरी कडधान्याची लागवड करतात, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात भर पडते. मात्र, यावर्षी पावसाच्या लहरीपणामुळे पिकांना पूरक वातावरण मिळालेले नाही..शेत व डोंगर उतारावरील जमिनी कोरड्या व कडक पडल्यामुळे तसेच ओलाव्याचा अभाव असल्यामुळे वरी व नाचणीची मशागत करणे शेतकऱ्यांना अशक्य झाले आहे. परिणामी, कडधान्य लागवडिसाठी शेतात पुरेसा ओलावा नसल्याने यंदा उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.रायगड हा आदिवासी बहुल जिल्हा असल्याने येथील बांधव डोंगर उतारावर आणि माळरान किंवा वरकस जमिनीवर नाचणी व वरीची शेती करतात. जिल्ह्यात सुमारे ६ ते ७ हजार हेक्टरवर नाचणी आणि सुमारे १०० हेक्टरवर वरीची लागवड केली जाते. सुधागड, श्रीवर्धन, खालापूर, तळा, म्हसळा, महाड, पोलादपूर, पेण आणि कर्जत या आदिवासी बहुल तालुक्यांमध्ये ही पिके मोठ्या प्रमाणावर घेतली जातात..अनेक शेतकऱ्यांकडे हक्काची सपाट जमीन नसली तरी ते डोंगराळ भागावर जीवापाड मेहनत करून हे पीक घेतात. यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून त्यांचा घरखर्च चालतो आणि खायला धान्यही मिळते. मात्र, यंदा पावसाच्या लहरीपणामुळे शेतीचे नियोजन कोलमडले असून, या संकटाशी सामना कसा करावा, असा प्रश्न आदिवासी बांधवांसमोर उभा ठाकला आहे.मागील वर्षी पाऊस लांबल्यामुळे शेतीचे अतोनात नुकसान झाले होते, तर चालू वर्षी पाऊस कमी पडल्याने आणि तो लवकर गेल्याने रब्बी हंगाम धोक्यात आला आहे. शेतीचे शास्त्र असते, त्यानुसार प्रत्येक हंगाम सांभाळावा लागतो. वेळेवर पाऊस न पडल्याने जमिनीची योग्य मशागत करता आली नाही आणि कडधान्य पिकाचा हंगाम हातातून निघून चालला आहे. या लहरी हवामानामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे.- शरद गोळे, सचिव, नवशक्ती कल्याणकारी शेतकरी संस्था .हवामानाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. मागील वर्षी अतिपावसाने तर यंदा अपुऱ्या पावसामुळे पिके करपण्याच्या मार्गावर आहेत. हक्काच्या नाचणी, वरी आणि कडधान्यांच्या उत्पादनावर संक्रांत आली आहे. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा चालवायचा, या चिंतेत शेतकरी आणि आदिवासी बांधव आहेत.- महेश पोंगडे, शेतकरी, सुधागड कडधान्य पिकांवरही मोठे संकटजिल्ह्यात भातासह वाल, मूग, मटकी, तूर व चवळी आदी कडधान्यांची पिके घेतली जातात. यात सर्वात जास्त म्हणजे जवळपास ३ ते ४ हजार हेक्टरवर ‘वालाची’ लागवड केली जाते. मात्र, अल्प पाऊस, हवामानातील बदलांमुळे शेतजमिनीत ओलावा नसल्याने कडधान्य पिकांना मोठा फटका बसणार आहे. कारण कोरड्या जमिनीत कडधान्य पेरायचे तरी कसे असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. यंदा कडधान्याचे उत्पादन घटण्याची शक्यता कृषीतज्ञ ऋषी झा यांनी व्यक्त केली आहे..कडधान्य लागवडीचे क्षेत्ररायगड जिल्ह्यातील रब्बी हंगामातील एकूण कडधान्य लागवडीचे क्षेत्र साधारणपणे १३,००० ते १४,५०० हेक्टर च्या दरम्यान आहे.त्यामध्ये वाल सुमारे ५,८०० ते ६,२०० हेक्टर (जिल्ह्यातील सर्वात मुख्य कडधान्य पीक), मूग सुमारे २,२५० ते २,४६० हेक्टर, चवळी सुमारे १,३५० ते १,५०० हेक्टर, मटकी सुमारे १,२०० ते १,३०० हेक्टर. हरभरा सुमारे १,०५० ते १,४०० हेक्टर, तूर आणि इतर कडधान्ये: सुमारे ९०० ते १,२०० हेक्टरवर घेतले जातात. जिल्ह्यातील नाचणी (नागली) आणि वरी (वरई) या तृणधान्य पिकांचे अंदाजे क्षेत्र.रायगड जिल्ह्यात नाचणीचे लागवड क्षेत्र साधारणपणे २,५०० ते २,८०० हेक्टर च्या दरम्यान आहे. तर वरीचे क्षेत्र साधारणपणे ४०० ते ६०० हेक्टर च्या आसपास मर्यादित आहे. जिल्ह्यातील आदिवासी आणि डोंगरउतारावरील भागात नाचणी व वरीचे पिक घेतले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.