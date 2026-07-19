Raigad School Initiative: वाघोशी शाळेत ‘ओळख रानभाज्यांची’ उपक्रमातून विद्यार्थ्यांना निसर्गसंपत्तीची गोड ओळख, आरोग्य जागरूकतेला चालना

पाली : विद्यार्थ्यांना नैसर्गिक संपत्तीची ओळख व्हावी आणि त्यांच्या आरोग्याविषयी सजगता निर्माण व्हावी, या उद्देशाने शनिवारी (ता. 18) रजिप वाघोशी शाळेत 'आनंददायी शनिवार' अंतर्गत 'ओळख रानभाज्यांची' हा अनोखा उपक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडला. पावसाळ्याच्या सुरुवातीला निसर्गात आढळणाऱ्या वैविध्यपूर्ण रानभाज्यांचे मानवी आरोग्यासाठी असलेले महत्त्व विद्यार्थ्यांना पटवून देणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य हेतू होता..या उपक्रमासाठी विद्यार्थ्यांनी आपल्या पालकांच्या मदतीने परिसर आणि जंगलातून टाकळा, कुर्डू, भारंगी, अळू, तसेच शेवग्याची पाने यांसारख्या अत्यंत गुणकारी रानभाज्या गोळा केल्या होत्या. गोळा केलेल्या या भाज्यांची सविस्तर माहिती विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली कागदावर लिहून ती प्रदर्शनी स्वरूपात भिंतींवर लावली. उपस्थित विद्यार्थी, पालक आणि ग्रामस्थांना या भाज्यांचे औषधी गुणधर्म आणि दैनंदिन जीवनातील महत्त्व गटागटाने अगदी सोप्या भाषेत समजावून सांगितले. निसर्गातून मिळणाऱ्या या रानभाज्यांच्या सेवनाने अनेक आजार दूर राहतात. मात्र, काळाच्या ओघात या भाज्या दुर्मीळ होत चालल्या असून, त्यांचे संवर्धन करणे ही आजच्या काळाची मोठी गरज आहे, असा सूर या कार्यक्रमातून व्यक्त झाला..या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षा कविता देशमुख, समितीचे सर्व सदस्य, अंगणवाडी सेविका आणि पालकांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. मुख्याध्यापक राजेश जाधव यांच्यासह शिक्षकवृंद सुवर्णा घोडे, कीर्ती लामदाडे, आणि जनार्दन भिलारे यांनी कार्यक्रमाचे नेटके नियोजन केले होते..रजिप वाघोशी शाळेच्या या उपक्रमाचे उपशिक्षणाधिकारी श्री. भोपळे, गटविकास अधिकारी लता मोहिते, गटशिक्षणाधिकारी सादुराम बांगारे तसेच केंद्रप्रमुख गणेश बैकर यांनी विशेष कौतुक करून शाळा प्रशासनाला शुभेच्छा दिल्या. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना पुस्तकी ज्ञानापलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष निसर्गाचा अनुभव घेता आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.