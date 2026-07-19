कोकण

Raigad School Initiative: वाघोशी शाळेत ‘ओळख रानभाज्यांची’ उपक्रमातून विद्यार्थ्यांना निसर्गसंपत्तीची गोड ओळख, आरोग्य जागरूकतेला चालना

रजिप वाघोशी शाळेत ‘आनंददायी शनिवार’ उपक्रमातून विद्यार्थ्यांना रानभाज्यांची ओळख, औषधी गुणधर्म आणि संवर्धनाचे धडे
The activity encouraged students to identify traditional wild vegetables and understand the importance of conserving them.

The activity encouraged students to identify traditional wild vegetables and understand the importance of conserving them.

Sakal

अमित गवळे
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पाली : विद्यार्थ्यांना नैसर्गिक संपत्तीची ओळख व्हावी आणि त्यांच्या आरोग्याविषयी सजगता निर्माण व्हावी, या उद्देशाने शनिवारी (ता. 18) रजिप वाघोशी शाळेत 'आनंददायी शनिवार' अंतर्गत 'ओळख रानभाज्यांची' हा अनोखा उपक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडला. पावसाळ्याच्या सुरुवातीला निसर्गात आढळणाऱ्या वैविध्यपूर्ण रानभाज्यांचे मानवी आरोग्यासाठी असलेले महत्त्व विद्यार्थ्यांना पटवून देणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य हेतू होता.

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