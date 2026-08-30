Vaibhav Naik Roads Row: वैभव नाईकांकडून स्वतःचीच ‘पोलखोल’ ; मंदार लुडबे; नादुरुस्त रस्ते त्यांच्याच दहा वर्षांच्या कार्यकाळातील

मालवण: माजी आमदार वैभव नाईक हे मालवण तालुक्यातील खड्ड्यांचे आणि नादुरुस्त रस्त्यांचे व्हिडिओ पोस्ट करून प्रत्यक्षात स्वतःच्या आणि माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या १० वर्षांतील अपयशी कारभाराचीच पोलखोल करत आहेत, असा जोरदार हल्लाबोल शिवसेना तालुकाप्रमुख मंदार लुडबे आणि उपनगराध्यक्ष दीपक पाटकर यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत केला..येथील महायुतीच्या कार्यालयात पत्रकार परिषद झाली. यावेळी बांधकाम सभापती सहदेव बापर्डेकर, महेश कांदळगावकर, गणेश परब, शिवाजी केळुसकर, भाई मांजरेकर आदी उपस्थित होते. श्री. लुडबे म्हणाले, ‘‘वरचा मजला रिकामा असल्यामुळे माजी आमदार नाईक यांना हे कळत नाहीये की, हे नादुरुस्त रस्ते स्वतःच्या आणि विनायक राऊत यांच्या कार्यकाळातीलच आहेत. दोघेही १० वर्षे निष्क्रिय राहिल्यामुळेच आज जनतेने त्यांना घरी बसवले आहे. विनायक राऊत जनतेला छळण्याचे काम करत होते, तर नाईक हे जनतेला फसवण्याचे काम करत आहेत.’’.Karnataka Voter List SIR: राज्यातील ४३.८१ लाख मतदारांना नोटिसा देणार मतदार यादी विशेष पुनरिक्षणामुळे चिंता वाढली.आमदार नीलेश राणे यांच्या दोन वर्षांपेक्षाही कमी कार्यकाळात मतदारसंघात कोट्यवधींचा निधी आणून सर्वांगीण विकासाला गती दिल्याचा दावा लुडबे यांनी केला. ओरोस-कसाल-मालवण आशियायी डेव्हलपमेंट बँक ७ मीटर रुंदीकरण आणि ३५ किलोमीटर रस्ता काँक्रिटीकरणासाठी ३०६ कोटी, राज्य अर्थसंकल्प व रस्ते बजेटमधून ६ कोटी, रस्ते दुरुस्तीसाठी २० कोटी (यात २ राज्यमार्ग आणि ७ जिल्हा मार्गांचा समावेश), २५/१५ व ग्रामीण विकास मालवण-कुडाळसाठी ४ कोटींचे प्रस्ताव असून, ६.१९ कोटींची कामे गावपातळीवर पूर्ण आहेत. .आमदार राणे यांनी राज्य सरकारकडून एकूण ३१ कोटींपेक्षा जास्त निधी आणला आहे. २५/२६ मध्ये ३२ कोटी ४५ लाख आणून खर्च केले, तर २६/२७ मधील पहिल्या टप्प्यात १५ कोटी प्राप्त झाले असून, यांची कामे दिवाळीनंतर सुरू होतील. बंधारे उभारणी, किनारा सुरक्षेसाठी शेकडो कोटींचा निधी दिला आहे, असा दावा केला..WOMEN’S ASIA CUP 2026: आजपासून टीम इंडियाचा आशिया कपचा थरार! थायलंडविरुद्ध पहिला सामना; जाणून घ्या LIVE कुठे अन् कधी पाहाल.रील बनवणे हा राजकीय बालीशपणाउपनगराध्यक्ष दीपक पाटकर म्हणाले, ‘गेल्या दहा वर्षांत ज्यांनी मतदारसंघाचे नेतृत्व केले, त्यांनी रस्त्यांच्या दुरवस्थेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. मात्र, अवघ्या २२ महिन्यांपूर्वी निवडून आलेल्या आमदारांना लक्ष्य करून सोशल मीडियावर रील बनवणे हा राजकीय बालीशपणा आहे. रील बनवण्यापूर्वी विरोधकांनी आणि नागरिकांनी स्थानिक परिस्थिती व वस्तुस्थिती समजून घेतली पाहिजे,’ असा टोला हाणला. तथ्यहीन रील बनवणाऱ्यांना जनता आगामी काळात नक्कीच उत्तर देईल, असा विश्वासही व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.