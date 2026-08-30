कोकण

Vaibhav Naik Roads Row: वैभव नाईकांकडून स्वतःचीच ‘पोलखोल’ ; मंदार लुडबे; नादुरुस्त रस्ते त्यांच्याच दहा वर्षांच्या कार्यकाळातील

Mandar Ludbe Targets Vaibhav Naik Over Bad Roads: मालवणातील नादुरुस्त रस्त्यांवरून माजी आमदार वैभव नाईक यांच्यावर शिवसेना तालुकाप्रमुख मंदार लुडबे यांनी टीका केली. रस्त्यांची दुरवस्था त्यांच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळातील असल्याचा दावा करण्यात आला.
Vaibhav Naik Roads Row

Vaibhav Naik Roads Row

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मालवण: माजी आमदार वैभव नाईक हे मालवण तालुक्यातील खड्ड्यांचे आणि नादुरुस्त रस्त्यांचे व्हिडिओ पोस्ट करून प्रत्यक्षात स्वतःच्या आणि माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या १० वर्षांतील अपयशी कारभाराचीच पोलखोल करत आहेत, असा जोरदार हल्लाबोल शिवसेना तालुकाप्रमुख मंदार लुडबे आणि उपनगराध्यक्ष दीपक पाटकर यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत केला.

Loading content, please wait...
Sindhudurg
Konkan

Related Stories

Ghodge Sonawade Ghat project Sindhudurg Kolhapur
Lasalgaon Nagar Parishad
Nagpur Pandhan road repair
Sindhudurg Fort wall damage latest news
Marathi News Esakal
www.esakal.com