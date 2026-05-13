Gymnastics Bronze: आठ वर्षीय वैदेही पाटीलची राज्यस्तरीय जिम्नॅस्टिकमध्ये चमकदार कामगिरी; रायगडच्या शिरपेचात कांस्य तुरा

पाली : क्रीडा क्षेत्रात आपल्या कौशल्याची चुणूक दाखवत खारघरमधील रामशेठ ठाकूर स्कूलची विद्यार्थिनी वैदेही विवेक पाटील हिने राज्यस्तरीय जिम्नॅस्टिक चॅम्पियनशिपमध्ये कांस्य पदक पटकावून रायगड जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे. केवळ ८ व्या वर्षी वैदेहीने केलेल्या या चमकदार कामगिरीमुळे सर्व स्तरांतून तिचे कौतुक होत आहे..नुकतेच रामशेठ ठाकूर स्कूल, खारघर येथे पार पडलेल्या एका विशेष सोहळ्यात वैदेहीचा गौरव करण्यात आला. यावेळी माजी खासदार रामशेठ ठाकूर यांच्या हस्ते वैदेहीला सन्मानचिन्ह, प्रशस्तीपत्रक आणि दहा रुपयांचे रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले. या प्रसंगी शाळेच्या मुख्याध्यापिका राज अलोनी आणि पनवेल महानगरपालिकेचे महापौर नितीन पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती..यावेळी बोलताना मान्यवरांनी वैदेहीचे कौतुक करताना सांगितले की, इतक्या लहान वयात वैदेहीने जिम्नॅस्टिकमध्ये मिळवलेले यश हे समाजासाठी आणि विशेषतः नवीन पिढीसाठी एक आदर्श आहे. आपल्या यशाबद्दल बोलताना वैदेहीने देखील आपले मनोगत व्यक्त केले. ती म्हणाली की, अभ्यासासोबतच खेळाचे महत्त्व मोठे आहे, खेळामुळे आत्मविश्वास आणि शिस्त येते. वैदेहीच्या या यशाने तिच्या पालकांचा आनंद द्विगुणित झाला असून संपूर्ण परिसरात तिच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.