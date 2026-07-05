Raigad: मुसळधार पावसामुळे वाकण-पाली-खोपोली राज्य महामार्गावरील वाहतूक ठप्प; अंबा नदीच्या पुलाचा जोडरस्ता व वाकण नाक्यावरील रस्ता पाण्याखाली;भेरव पुलावरून पाणी

अमित गवळे पाली: सुधागड तालुक्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे रविवारी वाकण-पाली-खोपोली राज्य महामार्गावरील पाली अंबा नदी पुलाच्या जोडरस्त्यावर दोन्ही बाजूला सखल भागात पाणी भरले. यामुळे वाकण आणि खोपोली बाजूकडे जाणारी वाहतूक ठप्प झाली. परिणामी प्रवासी आणि वाहनचालकांचे मोठे हाल झाले. सुदैवाने रविवारची सुट्टी असल्याने विद्यार्थी व चाकरमान्यांची मोठी गैरसोय टळली. .पोलीस निरीक्षक हेमलता शेरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांनी दोन्ही बाजूंना बॅरिगेट्स टाकून खबरदारी म्हणून वाहतूक थांबवली आहे. याशिवाय भेरव येथील अंबा नदी पुलावरून पाणी गेल्यामुळे तिथली वाहतूकही बंद होती. वाकण-पाली मार्गावर वाकण नाक्याजवळ रस्त्यावर पाणी आल्याने तसेच आवंढे गावाजवळील साकव पाण्याखाली गेल्याने संपर्क तुटला होता. ढोकळेवाडी येथे रस्त्यावर झाड पडले होते, परंतु स्थानिक ग्रामस्थांच्या मदतीने ते तातडीने बाजूला करण्यात आले. या पुराचा फटका शेतीलाही बसला असून, पुलाजवळील शेतात पाणी शिरल्याने शेतकरी तुषार ठोंबरे यांचे सौर पॅनल पाण्यात बुडून लाखो रुपयांचे नुकसान झाले..Konkan: सेकंदांत होणार जमीन मोजणी!; जिल्ह्याला ७८ ‘रोअर’ मशिन्स; शुल्क कपातीचा शेतकऱ्यांना दिलासा.पाली खोपोली राज्य महामार्गावर वावे गावासमोरील नाला तुंबल्याने पावसाचे पाणी मुख्य रस्त्यावर आले होते. यामुळे दुचाकी घसरून व चारचाकी वाहने अडकून मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती, अशी माहिती ग्रामस्थ केतन म्हसके यांनी दिली. याची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक हेमलता शेरेकर यांनी प्रकाश पालरेचा यांना माहिती दिली. पालरेचा यांनी तातडीने टीमसह जेसीबी घेऊन घटनास्थळ गाठले व सफाई सुरू केली. या मोहिमेत निखिल शिंदे, निलेश सकपाळ, सीताराम म्हसके आणि उमेश म्हसके या ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्तपणे श्रमदान केले. सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे नाल्यातील अडथळा दूर होऊन रस्त्यावरील पाणी ओसरले व संभाव्य धोका टळला. प्रशासन आणि ग्रामस्थांच्या या सुसंवादाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..पूल झाला पण उपयोग शून्यअंबा नदीवर पूर्वीचा अरुंद व उंचीने लहान असलेला पूल बदलून नवीन उंच व रुंद पूल बांधण्यात आला. यामुळे पावसाळ्यात वाहतूक सुरळीत राहील, अशी अपेक्षा नागरिकांना होती. मात्र, नवीन मोठा पूल होऊनही त्याच्या दोन्ही बाजूंचे जोडरस्ते सखल भागात असल्याने नदीचे पाणी आता पुलावरून न जाता या रस्त्यांवरून वाहत आहे. एमएसआरडीसी प्रशासनाने या दोन्ही बाजूला मोरी टाकणे किंवा रस्ता उंच करणे गरजेचे होते. मात्र तसे न झाल्यामुळे प्रवाशांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे..Premium|Political Defections : पक्षांतर, सत्तेची स्पर्धा आणि वक्तव्यांचा राजकीय खेळ .खुश्कीचा मार्ग पण त्रासदायकवाकण-पाली-खोपोली राज्य महामार्ग मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाला जोडतो. दक्षिण कोकणातून पुणे व मुंबईला द्रुतगतीमार्गाने जाणारे प्रवासी याच मार्गाचा वापर करतात. हा मार्ग सुस्थितीत असला तरी पाली अंबा नदी पुलाच्या सखल बाजूला पाणी साचत असल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.