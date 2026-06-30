Vat Purnima Heart Attack Death : पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी पूजला वटवृक्ष; वाण देतानाच आला हृदयविकाराचा तीव्र झटका, सिंधुदुर्गातील 'या' सावित्रीचा दुर्दैवी अंत

ओटवणे (सिंधुदुर्ग) : येथे वटपौर्णिमेच्या दिवशी हृदय पिळवटून टाकणारी घटना घडली. पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी वटवृक्षाची मनोभावे पूजा करून व्रत पूर्ण केलेल्या सुमिता सुरेश राऊळ (वय ५५) यांना काही क्षणांतच हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वीच त्यांची प्राणज्योत (Vat Purnima heart attack news) मालवली. आनंदाचा आणि मंगलमय मानला जाणारा वटपौर्णिमेचा दिवस त्यांच्या कुटुंबासाठी मात्र आयुष्यभराची वेदना ठरला..ओटवणे शेरवाळवाडी येथील सुमिता राऊळ यांनी इतर सुवासिनींप्रमाणे वटपौर्णिमेचे व्रत केले होते. सोमवारी सकाळी त्या शेरवाळवाडी ब्राह्मण मंदिराजवळील वटवृक्षाची पूजा करण्यासाठी गेल्या होत्या. विधिवत पूजा करून इतर महिलांसह त्या वाण देण्याच्या आणि गप्पागोष्टींच्या कार्यक्रमात सहभागी झाल्या होत्या. वातावरण आनंदी आणि उत्साहपूर्ण असतानाच अचानक त्यांना अस्वस्थ वाटू लागले..Goa Mystery Death : म्हापसा सामूहिक मृत्यू प्रकरणानं घेतलं नवं वळण! तिन्ही मृतदेहांच्या आतड्यांचा रंग बदलला; व्हिसेरा सुरक्षित, मृत्यूचं कारण अस्पष्टच... .काही क्षणांतच त्यांना तीव्र चक्कर आली आणि त्या खाली कोसळल्या. उपस्थित महिलांनी तातडीने ही माहिती पुरुषांना दिली. त्यानंतर त्यांना तत्काळ सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीअंती त्यांना मृत घोषित केले. हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचे वैद्यकीय सूत्रांनी सांगितले. पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी मनोभावे व्रत करून प्रार्थना करणाऱ्या या सावित्रीला स्वतःचाच जीव गमवावा लागल्याने संपूर्ण परिसर हळहळला आहे..Snake Rescue : धामण सापाने सर्पमित्राच्या हातालाच घातली 'हातकडी'; पूर्ण ताकद लावूनही सुटेना विळखा, मोहसीन यांच्या सोबत घडला अंगावर काटा आणणारा प्रसंग.वटपौर्णिमेच्या दिवशी घडलेल्या या दुर्दैवी घटनेने शेरवाळवाडीसह ओटवणे गावावर शोककळा पसरली आहे. सुमिता राऊळ यांच्या मागे पती, दोन मुलगे, दीर, पुतणी असा परिवार आहे. येथील संदेश राऊळ व समीर राऊळ यांच्या त्या आई होत. मंगळवारी त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. या अनपेक्षित घटनेने हळहळ व्यक्त होत असून, त्यांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.