Vat Pournima to Vatdharitri: वटसावित्री ते वटधरित्री : पेणमध्ये वटपौर्णिमेला वृक्षारोपण, पर्यावरण संवर्धन व अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा अनोखा उपक्रम

पाली : वटपौर्णिमेचे पारंपरिक औचित्य साधून निसर्ग संवर्धन आणि सामाजिक प्रबोधनाचा सुंदर संदेश देणारा एक स्तुत्य उपक्रम महा. अंनिस, आई डे केअर व तनिष्का गटातर्फे आयोजित करण्यात आला आहे. वटसावित्री ते वटधरित्री या नाविन्यपूर्ण संकल्पनेवर आधारित हा अनोखा कार्यक्रम सोमवारी (ता 29) दुपारी 3 वाजता रामवाडी येथील पंचायत समितीच्या पुढे असलेल्या आई डे केअर संस्थेच्या आवारात पार पडणार आहे..या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून केवळ पारंपरिक पद्धतीने वडाची पूजा न करता, प्रत्यक्ष निसर्गाची सेवा करण्याचा आणि वसुंधरेला हिरवेगार करण्याचा पर्यावरणपूरक संकल्प करण्यात आला आहे. कार्यक्रमाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे येथे प्रत्यक्ष वृक्षारोपण केले जाणार आहे. यामध्ये पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी एक वडाचे झाड, विविध प्रकारची फळझाडे आणि मानवी जीवनासाठी अत्यंत उपयुक्त असणारी इतर महत्त्वाची झाडे लावली जाणार आहेत..वृक्षारोपणाचा हा कार्यक्रम संपन्न झाल्यावर उपस्थित सर्व नागरिक आणि महिला वडाच्या झाडाभोवती फेर धरणार आहेत. पारंपारिक गाण्यांऐवजी यावर्षी वटधरित्री म्हणजेच आपल्या पृथ्वीच्या रक्षणासाठी आणि पर्यावरण जागृतीसाठी विशेष रूपाने रचलेल्या नव्या ओव्या सादर केल्या जाणार आहेत. हा उपक्रम समाजात अंधश्रद्धा निर्मूलन आणि निसर्ग रक्षणाचा एक नवा व सकारात्मक संदेश देणारा ठरेल..या कार्यक्रमासाठी येणाऱ्या सर्व सहकाऱ्यांनी आणि नागरिकांनी सहज जमल्यास निसर्गाचे प्रतीक म्हणून हिरव्या रंगाचे कपडे परिधान करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. हिरवा रंग उपलब्ध नसल्यास नागरिक आपल्या आवडीचे कपडे घालून येऊ शकतात, कारण कपड्यांपेक्षा लोकांचा उत्स्फूर्त सहभाग आणि निसर्गाप्रती असलेली भावना जास्त महत्त्वाची आहे, असे आयोजकांनी सांगितले..या सुंदर आणि प्रबोधनात्मक उपक्रमाचे आयोजन आई डे केअर सेंटरच्या संचालक स्वाती मोहिते, स्नेहबंध तनिष्का गटाच्या स्वाती गांधी आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (अंनिस), पेण शाखेच्या सदस्या सावनी गोडबोले तसेच महा. अंनिस पेण शाखेचे सर्व सदस्य यांच्या वतीने संयुक्तपणे करण्यात आले आहे. या आगळ्यावेगळ्या निसर्गपूजक सोहळ्यात पेणमधील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, अशी विनंती करण्यात आली आहे..लहानगे घेणार रोपांची काळजीया वृक्षारोपणाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ झाडे लावून ती सोडून दिली जाणार नाहीत, तर आई डे केअर संस्थेतील विद्यार्थी या लावलेल्या रोपांची अतिशय निगुतीने, काळजीपूर्वक आणि प्रेमाने देखरेख करणार आहेत. ही झाडे जेव्हा मोठी होतील, तेव्हा ती सर्वांना शीतल सावली आणि गोड फळे देतील, अशी आशा आयोजकांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.