देवरुखातील भाजी विक्री याच वेळेत राहणार  सुरु

साडवली - देवरुख शहरातील नागरिकांचे आरोग्य जपण्यासाठी देवरुख शहरातील भाजी विक्रेते स्वतः भाजी खरेदीसाठी बाहेर गावी जाणार नाहीत तर ठेकेदारामार्फत येणारी भाजी खरेदी करणार आहेत. देवरुख बाजारपेठेत येणारी भाजी १६ तारखेपासून सकाळी ७ ते दुपारी १ वाजेपर्यंतच भाजी विक्री करणार आहेत. हा निर्णय विठ्ठल मंदिर येथील बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष बाबा सावंत, सोळजाई देवस्थानचे अध्यक्ष बापु गांधी तसेच संतोष लाड, रवींद्र राजवाडे, बाळु ढवळे, हनिफ हरचिरकर, प्रफुल्ल भुवड, बंड्या शेळके, इलियास गार्डीमनी, नटे, रघुनाथ मांडवकर, अप्पा सावंत व भाजी विक्रेते उपस्थित होते. यावेळी देवरुख बाजारपेठेत वाढत जाणारी गर्दीला आळा घालण्यासाठी सोळजाई देवस्थान व व्यापारी संघटना विविध प्रयोग वापरुन गर्दी टाळणार आहे. शासनाच्या सर्व यंत्रणांना सहकार्य करुनच निर्णय घेतले जाणार आहेत. भाजी विक्रेत्यांनी तीन दिवस भाजी विक्री बंद ठेवली होती या काळात नागरिक बाजारात आलेच नाहीत म्हणून आता ठराविक काळातच भाजी विक्री करुन हा उपाय फायनल केला गेला आहे.

भाजी प्रमाणेच किराणा दुकाणेही दुपारी १ वाजेपर्यंत सुरु ठेवून नंतर दुकाने बंद ठेवता येतील काय याबाबत किराणा व्यापारी वर्गाशी बोलणी करण्यात येणार आहेत. प्रथम भाजी विक्री १६ तारखेपासून दुपारी १ वाजल्यानंतर बंद ठेवली जाणार आहे. नागरिकांनी बाजारात गर्दी न करता शासनाचे आदेश पाळून लाॅकडाऊन काळात घराबाहेर न पडता कोरोनाचा लढा यशस्वी करायचा आहे, असेही बापु गांधी, बाबा सावंत यांनी सांगितले.

देवरुख बाजारपेठेत भाजी विक्रेत्यांचा हा फार्मुला यशस्वी झाल्यास किराणा व्यापारही असाच करण्यासाठी चर्चा होणार आहेत. या काळात वाडी वाडीत येणारा भाजीपाला खरेदी न करता बाजारपेठेतीलच भाजी खरेदी करावी असेही बापु गांधी यांनी सांगितले.



Web Title: Vegetable sales from 8am to 4pm in devrukh