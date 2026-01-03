कोकण

Sindhudurg Tourism : मालवणच्या पलीकडे पर्यटनाचा नवा श्वास; सुरक्षित कयाकिंगमुळे वेंगुर्ले ‘लय भारी’

Vengurla Kayaking : मालवणपुरते मर्यादित असलेले किनारी पर्यटन आता वेंगुर्ले तालुक्यात विस्तारत असून सुरक्षित कयाकिंग हा नव्या पर्यटन ट्रेंडचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.
Tourists enjoying safe kayaking in the serene backwaters

सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले : मालवणमध्येच अडकलेले किनारी पर्यटन आता वेंगुर्लेपर्यंत विस्तारल्याचे यावेळच्या नववर्ष हंगामात पहायला मिळाले. गेल्या आठवडाभरात हजारो पर्यटकांनी तालुक्यातील विविध स्थळांना भेटी दिल्या. यात मोठी आर्थिक उलाढाल झाली.

