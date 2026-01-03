Sindhudurg Tourism : मालवणच्या पलीकडे पर्यटनाचा नवा श्वास; सुरक्षित कयाकिंगमुळे वेंगुर्ले ‘लय भारी’

वेंगुर्ले : मालवणमध्येच अडकलेले किनारी पर्यटन आता वेंगुर्लेपर्यंत विस्तारल्याचे यावेळच्या नववर्ष हंगामात पहायला मिळाले. गेल्या आठवडाभरात हजारो पर्यटकांनी तालुक्यातील विविध स्थळांना भेटी दिल्या. यात मोठी आर्थिक उलाढाल झाली. .कयाकिंग हे या पर्यटन विस्ताराचे मुख्य आकर्षण ठरले. जिल्ह्यात किनारी पर्यटन प्रामुख्याने मालवण, देवबाग, तारकर्ली या भागातच दीर्घकाळ अडकून राहिल्याची स्थिती होती. पर्यटन हंगामात येणाऱ्या अतिरिक्त पर्यटकांचा ताण येथील यंत्रणेवर जाणवत असे; मात्र गेल्या तीन-चार वर्षांत हे पर्यटन वेंगुर्ले तालुक्यात पसरत असल्याचे चित्र होते. .सिंधुदुर्गात पर्यटनाचा ''ट्रेंड'' बदलतोय.या तालुक्यात हॉटेल्सची संख्या वाढली आहे. याच्याच जोडीने आता पर्यटकांची संख्याही वेगाने वाढत असल्याचे चित्र आहे. नुकत्याच झालेल्या वर्षअखेर व नववर्ष स्वागत हंगामात हजारो पर्यटकांनी वेंगुर्लेत येऊन येथील निर्सगाचा आस्वाद घेतला. हा विस्तारणारा पर्यटन ट्रेंड जिल्ह्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे..तालुक्यातील निवती रॉक, गोल्डन रॉक, ब्रिटिशकालीन दीपगृह, म्हातारीची चूळ, खवणे बॅकवॉटर, कांदळवन सफारी याला सध्या पर्यटकांनी प्रचंड पसंती मिळत आहे. निसर्गाच्या सान्निध्यात सुरक्षित जलसफर म्हणून सध्या कायाकिंगला पहिली पसंती मिळत आहे. कयाकिंग ही जलसफर करताना पर्यटकांची पुरेपूर सुरक्षितता जपली जाते. .Sindhudurg Tourism : समुद्रकिनाऱ्यापलीकडे सिंधुदुर्ग; फार्मस्टे-होमस्टेमुळे पर्यटनाची नवी ओळख .संथ पाण्यात ही सफर घडवताना पर्यटकांना सुरक्षिततेची प्राथमिक माहिती देऊन तसेच योग्य आकाराचे लाईफ जॅकेट पर्यटकांना दिले जाते. कायाकिंग एकत्रित ग्रुपने केले जाते, त्यामुळे मनात भीती वाटत नाही. त्यामुळे अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता फारच कमी असते. कायकिंग करताना विविध जलचरांचे अगदी जवळून दर्शन घेता येते. .तसेच पाण्याखाली असणाऱ्या जलीय वनस्पती पाहता येतात. दुर्मीळ पक्षी-कायाकिंग करताना खाडी किनारी जवळील झाडी झुडपात विविध पक्ष्यांचे निरीक्षण करता येते तसेच जलचर व प्राण्यांचे दर्शन होते. निसर्ग सौंदर्य-कोकणातील माड-पोफळीच्या बागांसह, केवढयाच्या बनाचे दर्शन, समुद्र किनाऱ्याजवळील विहंगम दृश्य पाहता येते..तालुक्यातील पर्यटन निवतीपासून ते वेंगुर्ले उभादांडा मूठ, शिरोडा, रेडीपर्यंत वाढत असून, स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळत आहे. आजपर्यंत लाखो पर्यटकांनी तालुक्यातील पर्यटनस्थळांना भेटी दिल्या आहेत. .बरेच तरुण-तरुणीदेखील पर्यटनातून रोजगाराचे हमखास नफ्याचे साधन म्हणून पर्यटन व्यवसायाकडे वळत आहेत. गोव्यात पर्यटन हंगामात तसेच डिसेंबरअखेर, नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला होणाऱ्या प्रचंड गर्दी टाळण्यासाठी व शांत, निसर्गाच्या सान्निध्यात, कोकणची संस्कृती, खाद्य संस्कृती, राहणीमान अनुभवण्याच्या उद्देशाने वेंगुर्ले भोगवेपासून निवती, खवणे, वेंगुर्ला, उभादांडा, मोचेमाड, शिरोडा आदी भागांत असणाऱ्या हॉटेल्स, होम स्टेला पर्यटकांची पसंती मिळत आहे. यामुळे सध्या सर्व हॉटेल्स फुल्ल असल्याचे चित्र आहे..वेंगुर्ले तालुक्यातील खवणे बॅकवॉटर हे खवणे गावाला निसर्गानं दिलेलं सुंदर देणं आहे. कयाकिंग करताना इथे शांत पाणी, मोकळी हवा आणि आजूबाजूला पसरलेली हिरवीगार खारफुटी पाहायला मिळते. .खवणे बॅकवॉटरच्या काठावर सुमारे १ किलोमीटर लांबीचं खारफुटीचं जंगल पसरलेलं आहे. ही खारफुटी समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यात वाढते आणि भरती-ओहोटीचं पाणी सहज सहन करते. या ठिकाणी आम्ही करत असलेल्या कयाकिंग व्यवसायाला पर्यटकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.- रोहन परब, कायाक व्यावसायिक, खवणे.भोगवेपासून रेडीपर्यंत निसर्गसंपन्न समुद्रकिनारे आहेत. शांत, स्वच्छ हवा या वातावरणासाठी पर्यटक कोकणला पसंती देतात. जिल्ह्यात राहण्याची उत्तम व्यवस्था ठिकठिकाणी निर्माण झाली आहे. याठिकाणी कोणतेही अनुचित प्रकार होत नाहीत. .शांतताप्रिय असा पर्यटकांना खुणावणारा हा समुद्र किनारा आहे. जास्तीत जास्त पर्यटक आपल्या कुटुंबासमवेत याठिकाणी येतात. पुढील काळात अशाच प्रकारे राहण्याची व्यवस्था सुसज्ज राखून पर्यटकांचे स्वागत करण्याची तयारी अशीच राहिल्यास नवीन युवकांसाठी ही एक उत्तम रोजगाराचे दालन ठरू शकेल. या महिन्यात १० जानेवारीपर्यंत सर्व हॉटेल्स खासगी वाहतूक सुविधा, रिक्षा बुकिंग आहेत.- महेश सामंत, ज्येष्ठ पर्यटन व्यावसायिक, लिलाज बांबू हाऊस, भोगवे. उंचावलेले आर्थिक गणितवेंगुर्ले तालुक्यात खवणे येथे मोठ्या प्रमाणावर कयाकिंग होते. याठिकाणी ३५० च्या वर कायाक पर्यटकांना जलसफर घडवतात, तर वेंगुर्ले नवाबाग या ठिकाणी ५० च्या वर कायाक आहेत. ही जलसफर केवळ २०० रुपयांमध्ये पर्यटकांना दिली जाते. तालुक्यात अंदाजे १० व्यावसायिक हा व्यवसाय करून येथील तरुणांना रोजगार देत आहेत. सध्या पर्यटन हंगाम चालू असल्याने पर्यटकांची पहिली पसंती कयाकिंगला मिळत आहे..सुरक्षिततेमुळेहोम स्टेचा आनंदकोकणातील निसर्ग सौंदर्याचा अनुभव घेण्यासाठी येणारे पर्यटक अगदी होम स्टेमध्ये राहताना अंगणात रात्रीच्या वेळी झोपण्याचाही आनंद घेत आहेत. समुद्र किनाऱ्यावर रात्रीच्या वेळी तंबू लावून राहण्याचा आनंदही घेताना पर्यटक भिगवे, खवणे, कोंडुरे समुद्रकिनाऱ्यावर पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे सुरक्षित पर्यटनस्थळे म्हणूनही याकडे पाहिले जात आहे..निवती रॉक ट्रेंडिंग स्पॉटसाहसी पर्यटन म्हणून सध्या पर्यटकांचा ओघ निवती परिसरातही पाहायला मिळत आहे. येथील निवती गोल्डन रॉक, ब्रिटिशकालीन दीपगृह, खडकातून अद्भूतपणे येणारा समुद्राच्या पाण्याचा फवारा (म्हातारीची चूळ), डॉल्फिन दर्शन, स्थलांतरित पक्ष्यांचे दर्शन हे पाहण्यासाठी सध्या पर्यटक पसंती देत आहेत. सोशल मीडियावर याचे रिल्सही प्रचंड व्हायरल होत आहेत..पर्यटन अन् रोजगार निवती रॉक, गोल्डन रॉक, ब्रिटिशकालीन दीपगृह, म्हातारीची चूळ, खवणे बॅकवॉटर, कांदळवन सफारी निवतीपासून ते वेंगुर्ले उभादांडा मूठ, शिरोडा, रेडीपर्यंत स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार. 