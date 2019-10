Vidhan Sabha 2019 : राणे घेणार कुडाळ - मालवणच्या उमेदवारीबाबत निर्णय

मालवण - कुडाळ - मालवण मतदारसंघातील अपक्ष उमेदवार देवदत्त ऊर्फ दत्ता सामंत यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरल्याने आता या जागेवरचा उमेदवार भाजपच्या वरिष्ठांशी चर्चा करून सायंकाळपर्यंत जाहीर केला जाईल, असे माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार नारायण राणे यांनी येथे स्पष्ट केले. दरम्यान, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष रणजित देसाई, भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष अतुल काळसेकर यांनी अपक्ष म्हणून उमेदवारी जाहीर केली आहे. त्यामुळे या दोघांपैकी कोणाची वर्णी लागते याकडे मतदारसंघाचे लक्ष लागून राहिले आहे. सामंत यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरल्याने कुडाळ-मालवणमधील स्वाभिमानच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी आज रात्री नीलरत्न बंगल्यावर नारायण राणे यांची भेट घेतली. यावेळी देवदत्त सामंत, रणजित देसाई, अशोक सावंत, अशोक तोडणकर, राजा गावडे, सुदेश आचरेकर, दीपक पाटकर, सुहास हडकर, लीलाधर पराडकर, बाबा परब, कृष्णनाथ तांडेल, बाळू कोळंबकर उपस्थित होते. अर्ज अवैध ठरला असला, तरी सामंत यांचासारखा कार्यकर्ता आपल्याला लाभला हेच माझे राजकीय यश आहे. या मतदारसंघातून कोण उमेदवार असेल, हे भाजपच्या वरिष्ठांशी चर्चा करून सोमवारी सायंकाळपर्यत जाहीर केले जाईल असे श्री. राणे यांनी स्पष्ट केले. माझा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरला असला, तरी अर्ज दाखल करताना ज्या जनतेने आपल्याला साथ दिली, ती पाहून जनतेचा आमदार झाल्याचे समाधान मिळाले. पदाधिकाऱ्यांनी, कार्यकर्त्यांनी निराश न होता खासदार, पालकमंत्री व आमदारांनी कुटिल डाव करत प्रशासकीय दबाव टाकत आपला उमेदवारी अर्ज अवैध ठरविला. त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी गेल्या दोन दिवसांत जी ताकद दाखविली, त्याच ताकदीतून जो नवा उमेदवार जाहीर होईल, त्याला साथ द्यावी, असे आवाहन श्री. सामंत यांनी यावेळी केले.

Web Title: Vidhan Sabha 2019 Rane will took decision on Kudal Malvan contestant