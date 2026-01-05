कोकण

Vijaydurg Fort : समुद्राच्या तडाख्यात झिजलेला विजयदुर्ग किल्ला पुन्हा बळकट; ८६ लाखांच्या निधीतून ऐतिहासिक तटबंदीला नवे आयुष्य

ASI Clears Conservation Work : समुद्राच्या सततच्या लाटांमुळे तटबंदीला धोका निर्माण झाल्याने विजयदुर्ग किल्ल्याच्या दुरुस्तीची तातडीची गरज निर्माण झाली होती,मूळ ऐतिहासिक रचना कायम ठेवत तडे गेलेल्या भिंती आणि पोकळ्या बुजवण्यावर भर दिला जाणार
Vijaydurg Fort, a key Maratha naval stronghold

Vijaydurg Fort, a key Maratha naval stronghold

सकाळ वृत्तसेवा
देवगड : तालुक्यातील ऐतिहासिक किल्ले विजयदुर्गच्या तटबंदी दुरुस्ती व संवर्धनासाठी सुमारे ८६ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. निधी मंजुरीला भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या महासंचालकांनी मान्यता दर्शवली आहे.

