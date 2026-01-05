Vijaydurg Fort : समुद्राच्या तडाख्यात झिजलेला विजयदुर्ग किल्ला पुन्हा बळकट; ८६ लाखांच्या निधीतून ऐतिहासिक तटबंदीला नवे आयुष्य

देवगड : तालुक्यातील ऐतिहासिक किल्ले विजयदुर्गच्या तटबंदी दुरुस्ती व संवर्धनासाठी सुमारे ८६ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. निधी मंजुरीला भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या महासंचालकांनी मान्यता दर्शवली आहे..त्यामुळे लवकरच दुरुस्तीचे प्रत्यक्ष काम सुरू होईल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. याबाबत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, किल्ले विजयदुर्गच्या तटबंदी दुरुस्ती व संवर्धनासाठी सुमारे ८६ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून हे काम मुंबई सर्कल अंतर्गत विजयदुर्ग उपविभागामार्फत राबवण्यात येणार आहे. .‘विजयदुर्ग’ला मिळणार नवसंजीवनी.या दुरुस्तीमुळे किल्ल्याचे पुढील संभाव्य नुकसान थांबवण्यास मदत होणार होईल. यातून ऐतिहासिक वारसा जपला जाण्यास हातभार लागेल. तालुक्यातील किल्ले विजयदुर्ग मराठा आरमाराच्या इतिहासातील महत्त्वाचा किल्ला मानला जातो. .किल्याच्या तीन बाजूला पाणी आहे. समुद्राकडील बाजूने लाटांचा तडाखा किल्ल्याच्या तटबंदीवर सुरू असतो. पाऊस आणि सतत लाटांचा तडाखा यामुळे तटबंदीची डागडुजी आवश्यक बनली आहे. यासाठी निधीची मागणी करण्यात आली होती. .दापोली-सुवर्णदुर्गचे सौंदर्य झाडाझुडपात हरवतेय.हा प्रस्ताव भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग केंद्र शासनाच्या वतीने मंजूर करण्यात आला आहे. मूळ रचना ठेवून होणार दुरुस्ती! किल्ले विजयदुर्गच्या दर्या बुरुज भागातील तटबंदी काही ठिकाणी खराब झाली आहे. .भिंतींमध्ये पडलेल्या पोकळ्या व तडे बुजविण्याचे काम या निधीतून केले जाणार आहे. तसेच किल्ल्याची मूळ रचना कायम ठेवून दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. .या किल्याच्या संवर्धनासाठी पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या प्रयत्नामुळे हा निधी मंजूर झाला असल्याचा दावाही प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.