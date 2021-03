रत्नागिरी जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी विक्रांत जाधव आघाडीवर 

रत्नागिरी - जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासह विषय समिती सभापतिपदाची निवड सोमवारी (ता. 22) होणार आहे. अध्यक्षपदासाठी विक्रांत जाधव यांचे नाव आघाडीवर असल्याची चर्चा शिवसेनेच्या वर्तुळात सुरू होती. विषय समिती सभापतिपदांमध्ये चंद्रकांत मणचेकर, परर्शुराम कदम, रेश्‍मा झगडे, देवयानी झापडेकर यांची नावे पुढे आली आहेत. पदाधिकारी निवड प्रक्रिया निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा अतिरिक्‍त जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. सकाळी 10 ते 12 वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज, दुपारी 2 ते 2.15 छाननी, 2.30 वाजेपर्यंत अर्ज माघारी आणि त्यानंतर आवश्‍यकता भासल्यास मतदान अशी प्रक्रिया होणार आहे. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेवर शिवसेनेचे वर्चस्व असून 39 सदस्य आहेत. सर्वांना संधी या तत्त्वाचा आधार घेत आतापर्यंत 34 सदस्यांना संधी मिळाली आहे. पाच सदस्य शिल्लक असून त्यात राष्ट्रवादीतून आलेल्या पाच जणांची भर पडली आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदासह सभापतिपदासाठी चुरस होती. अध्यक्षपदासाठी शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री रामदास कदम यांचे बंधू अरुण उर्फ अण्णा कदम, बाळशेठ जाधव, विक्रांत जाधव, उदय बने ही चार नाव चर्चेत होती. निवडीपूर्वी दोन नावे मागे पडली होती. शेवटच्या टप्प्यात बने की विक्रांत जाधव अशी चुरस होती. राष्ट्रवादीतून सेनेत दाखल झालेले आमदार भास्कर जाधव यांची नाराजी दूर करण्यासाठी सुपुत्र विक्रांत यांना संधी देण्यावर मातोश्रीवरुनच आदेश असल्याची चर्चा पूर्वसंध्येला रंगली होती. त्यामुळे आपसुकच बनेंचे स्वप्न अधुरे राहण्याचीच शक्‍यता वाढली आहे. त्यांना अन्य पद देऊन सन्मानित करण्याचा प्रयत्न शिवसेनेकडून करण्यात येईल अशी अटकळ बांधली जात आहे. ते पद कोणते यावर शिक्‍कामोर्तब झालेले नाही. बाळशेठ जाधव यांना उपाध्यक्षपदी संधी देण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत. उर्वरित विषय समिती सभापतिसाठी शिक्षण सभापती चंद्रकांत मणचेकर, समाजकल्याण सभापतिपदी रत्नागिरीचे पर्शुराम कदम, महिला व बालकल्याण सभापती रेश्‍मा झगडे, स्वप्नाली पाटणे तर बांधकाम सभापती देवयानी झापडेकर यांची यांची नावे चर्चेत आहेत. निवडी दिवशी मंत्र्यांकडून आढावा

सोमवारी पदाधिकारी निवडीच्या दिवशी दुपारी 3.30 वाजता उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा सिंधुदुर्ग पालकमंत्री उदय सामंत यांची जिल्हा परिषदेंतर्गत सर्व विभागांची आढावा बैठक शासकीय विश्रामगृहात ठेवण्यात आली आहे. जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून प्राप्त याचा उल्लेख आहे. अध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया असतानाच त्याच दिवशी हा आढावा का याबाबत तर्कवितर्क मांडले जात आहेत.



