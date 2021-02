देवरुखात साकारले अवघ्या ३ सेमी मध्ये शिवराय; विलास ने केला सर्वात लहान रांगोळीचा विश्व विक्रम पार

साखरपा (रत्नागिरी) : देवरुख येथील रांगोळी कलाकार विलास रहाटे यांनी सर्वात लहान रांगोळी काढून विश्वविक्रम केला आहे. ३ सेंटीमीटर एवढ्या लहान चौकोनात रहाटे यांनी शिवप्रतिमा साकारून हा विक्रम केला आहे. मुळचे चिपळूण येथील आणि शिक्षणानिमित्य देवरुख येथे स्थायिक झालेले रांगोळी कलाकार विलास रहाटे हे व्यक्तीचित्रात्मक रांगोळीसाठी प्रसिद्ध आहेत. आज पर्यन्त त्यांनी अनेक व्यक्तीरेखा आपल्या रांगोळीतून साकारल्या आहेत. नुकताच त्यांनी सर्वात लहान रांगोळीचा विश्वविक्रम केला आहे. ३ सेंटीमीटर चौरसात त्यांनी शिवरायांची प्रतिमा साकारली. ४२ मिनिटे आणि ३७ सेकंदात त्यांनी अवघ्या ६ ग्रॅम रांगोळीतून ही प्रतिमा साकारत विश्व विक्रम केला. या आधीचा ५ सेंटीमीटर रांगोळीचा विक्रम रहाटे यांनी मोडला आहे. लॉक डाऊन काळात रहाटे यांनी या विक्रमासाठी सराव केला होता. विलास रहाटे यांच्या विक्रमाची नोंद आए इ ए बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड यांनी घेतली असून त्यांच्या विक्रमाला मान्यता दिली आहे. हेही वाचा- कमी खर्चिक सेरोटोनिन चाचणी विकसित; डॉ. सागर डेळेकर यांचे संशोधन लवकरच रहाटे यांना आए इ ए कडून सन्मानचिन्ह आणि सन्मानपत्र देवून गौरवण्यात येणार आहे. यापुढे स्वत:चाच विक्रम मोडण्याचा मानस रहाटे यांनी व्यक्त केला आहे. पाच रुपयांच्या नाण्याच्या आकारात रांगोळी काढणे आणि पाण्यावर तरंगणारी रांगोळी काढणे हे ध्येय असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. रहाटे यांच्या या विश्व विक्रमासाठी निरीक्षक म्हणून देवरुख शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष सदानंद भागवत, आठल्ये पित्रे सप्रे महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ नरेंद्र तेंडोलकर आणि कलाशिक्षक विष्णु परीट यांनी काम पाहिले. गेले वर्षभर मेहनत घेत होतो. लॉक डाऊनच्या काळाचा उपयोग सरावासाठी केला. विक्रमामुळे स्वप्न साकार झाल्याचा आनंद आहे. भविष्यात हाही विक्रम मोडण्याचा प्रयत्न असेल. विलास रहाटे, रांगोळी कलाकार

३ सेंटीमीटर चौरसात शिवप्रतिमा साकारत विक्रम ४२ मिनिटे ३७ सेकंदात रांगोळी तयार अवघ्या ६ ग्रॅम रांगोळीचा वापर आए इ ए बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डने घेतली दखल



लॉक डाउनच्या काळात कसून सराव

