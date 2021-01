विनायक राऊत दुसऱ्यांदा ठरले लोकप्रिय खासदार 

कुडाळ (सिंधुदुर्ग) : लोकप्रिय खासदारांच्या यादीत रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे जिल्ह्याचे खासदार विनायक राऊत यांची दुसऱ्यांदा निवड झाली आहे. फोम इंडिया-एशिया पोस्टने 25 श्रेष्ठ खासदारांची नावे जाहीर केली आहेत. बऱ्याच वर्षांप्रमाणे पुन्हा एकदा जबाबदार माध्यम असल्याने, फेम इंडिया मासिकाने श्रेष्ठतेचा सन्मान करण्याची सामाजिक परंपरा पुढे आणली आहे आणि खरोखर चांगले काम करणाऱ्या खासदारांना आणि त्यांची कामे जनतेसमोर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. मागील वेळेपेक्षा या वेळेचे निकष थोडे कठोर होते आणि निवड करणे अवघड होते. फेम इंडियाने सर्वेक्षण एजन्सी एशिया पोस्टच्या संयुक्त विद्यमाने दीर्घ सर्वेक्षण आणि ग्राउंड रिपोर्टच्या माध्यमातून लोकसभेची, समाजसेवा, जनजागृतीपासून ते लोकसभा जागांपर्यंतच्या लोकसभा मूल्यांना बळकट करण्याचे मोठे काम केलेल्या 25 खासदारांना ओळखले. या सर्वेक्षणात आम्ही खासदारांना सार्वजनिक व्यस्तता, प्रभाव, प्रतिमा, ओळख, शैली, घरात उपस्थिती, वादविवादात भाग घेणे, खासगी विधेयक, घरातले प्रश्‍न, खासदार निधीचा योग्य वापर आणि सामाजिक सहभाग हे मुख्य निकष म्हणून केले. या यादीमध्ये निवडण्यासाठी फक्त एकच मानक आहे, म्हणजेच त्याच्या जबाबदाऱ्या चांगल्या प्रकारे सोडणे. जे या खासदारांनी चांगले करण्याचा प्रयत्न केला. 542 खासदारांमध्ये 25 विभिन्न खासदारांची निवड करणे एक कठीण काम होते. सर्वेक्षण, होल्डच्या पद्धतीद्वारे लोक, ऑनलाईन आणि विशिष्ट व्यक्तींनी विचारलेल्या प्रश्‍नांवर आणि लोकसभा साईटवर उपलब्ध मुख्य डेटा अर्थात एकूण दहा मुद्‌द्‌यांवर आधारित हे सर्वेक्षण आहे. विविध प्रकारात आपले स्थान निर्माण करण्यास सक्षम असलेल्या खासदारांचे अभिनंदन होत आहे. हेही वाचा- रत्नागिरी मतदारसंघात 223 बिनविरोध

पुरस्कार असे

प्रभावी- सीआर पाटील, उत्कृष्ट-भारती हरी, उत्साही-निशिकांत दुबे, बुजुर्ग - के. सुरेश, कर्मठ विनायक राऊत, विलक्षण- अजय भट, कर्तव्य- सुरेशकुमार कश्‍यप, युवा- राजू बिष्ट, प्रेरक- जगदंबिका पालव, विशेष- भीमराव बी. पाटील, यशस्वी- जुगल किशोर शर्मा, बुलंद - गौतम गंभीर, दक्ष - राहुल शेवाळे, मजबूत - धरमवीर सिंग, स्पॉटलाइट - नवनीत कौर राणा संपादन- अर्चना बनगे

