मासेमारीसाठी मनाई आदेशाचे उल्लंघन 

रत्नागिरी - लॉकडाऊन असताना राजिवडा खाडीकिनारी मासेमारी करून मनाई आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी संशियत सहा जणांवर शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राहिल इमामुद्दीन म्हस्कर (वय 30), अब्दुल सत्तार मोहम्मद मझगावकर 50, शौकत अब्दुल्ला मुकादम 63, हिना शौकत मुकादम 60, नझीर कासम मजगांवकर 61, करिमा नासिर मजगांवकर 55 सर्व रा. कर्ला-रत्नागिरी) अशी संशयितांची नावे आहेत. ही घटना शनिवारी (ता. 4) सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास राजिवडा खाडीकिनारी घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सागरी सुरक्षारक्षक मत्स्य विभागाचे आकाश नारायण श्रीनाथ (वय 28) हे आणि मत्स्य विभाग परवाना अधिकारी रश्‍मी आंबूळकर या जिल्ह्यात लागू केलेल्या मनाई आदेशाच्या अनुषंगाने राजिवडा व कर्ला या गावांच्या खाडी किनारी कर्मचाऱ्यांसह गस्त घालत असताना अफाना नौकेवरील चालक म्हस्कर याच्यासह पाच संशयित मनाई आदेशाचे उल्लंघन करून मासेमारी करताना आढळले. याप्रकरणी श्रीनाथ यांनी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक सकपाळ करत आहेत.

