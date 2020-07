देवगड : आजवर विविध ठिकाणी भटकंती करून जीवन जगणाऱ्या कातकरी समाजाला शासनाच्या विविध योजनांमुळे स्थैर्यता आली आहे. तालुक्‍यात आजवर सुमारे 71 घरे शासनाच्या निधीतून कातकरी समाजासाठी बांधण्यात आली. घराबरोबरच वीज, पाणी, रस्ते आदी सुविधा मिळाल्याने कातकरी समाजाच्या पुढील पिढीला सुगीचे दिवस आल्याचे चित्र आहे. कातकरी समाज एका जागी स्थिर नव्हता. पोटापाण्याच्या शोधार्थ त्यांची सतत भटकंती सुरू असायची; मात्र शासनाच्या शबरी आवास योजना आणि आदिम आवास योजनांमुळे त्यांच्या जीवनाला कलाटणी मिळाली. तालुक्‍यातील मुणगे येथे 17 घरे, शिरगांवमध्ये 12, सौंदाळेमध्ये 17, वळीवंडेमध्ये 5, मोंडमध्ये 17, कुणकेश्‍वरमध्ये 3 अशी एकूण 71 घरे आतापर्यंत बांधण्यात आली आहेत. अजून मुणगेमध्ये तीन, दाभोळे येथे दोन तसेच मोंड, रहाटेश्‍वर, कुणकेश्‍वर येथे प्रत्येकी एक अशी आठ घरे प्रस्तावित असून लवकरच त्याचे बांधकाम होईल. स्वच्छतागृहासह प्रत्येकी दोन खोल्यांचे सुमारे 300 चौरस फुटाचे घर आहे. सुमारे एक लाख वीस हजार रूपये प्रतिघर यासाठी शासनाचा खर्च झाला आहे. याच्या जागेसाठी अर्ध्या गुंठ्यासाठी अधिकतम 50 हजारापर्यंत खर्च दिला गेला आहे. घरात विद्युत फिटींग करून देण्यात आले आहे. पाण्याची सोय केली आहे. काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना गणवेशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कातकरी समाजाच्या दृष्टीने ही पर्वणी ठरली आहे. समाजाचे जीवनमान स्थिरावण्यासाठी यातून मदत होणार आहे. मुणगे येथील घरांची पहाणी गटविकास अधिकारी जयप्रकाश परब यांनी केली. यावेळी उपसभापती अमोल तेली, सहायक गटविकास अधिकारी अरूण चव्हाण, भाजप तालुकाध्यक्ष तथा किंजवडे सरपंच संतोष किंजवडेकर उपस्थित होते. दृष्टिक्षेप

- तालुक्‍यात 71 घरे शासनाच्या निधीतून बांधली

- घराबरोबरच वीज, पाणी, रस्ते आदी सुविधा

- स्वच्छतागृहासह दोन खोल्यांचे सुमारे 300 चौरस फुटाचे घर

- सुमारे एक लाख वीस हजार रूपये शासनाचा खर्च संपादन : प्रफुल्ल सुतार

Web Title: The wandering of the Katkari community stopped