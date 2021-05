हर्णेवासियांना दिलासा; पाण्याच्या टँकरची व्यवस्था करण्याचे आश्वासन

हर्णे : 'तौक्ते' वादळाच्या (Tauktae Cyclone) पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतीने (grampanchayat) दक्षता म्हणून ध्वनिक्षेपणकाद्वारे काळजी घेण्याचे तसेच या दिवसांत पाणीसाठा करून ठेवा असे सांगितले आहे. परंतु परिसरात पाणी येत नाही आणि आलेले नाही तर पाणीसाठा कसा करायचा? असा बंदरमोहल्ला ग्रामस्थांनी (villege people) ग्रामपंचायतीला प्रश्न केला आहे. पंचायत समिती संपर्क अधिकारी सुनील खरात यांनी दापोली प. स. गटविकास अधिकारी आर.एम.दिघे यांच्याशी बोलून पाण्याचे टँकरची (water tancker) व्यवस्था करणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. (water tanker service provider from gram panchayat to harne in konkan)

'तौक्ते' वादळ येणार असल्याने १५ ते १८ च्या दरम्यान सतर्क राहून कुटुंबाची काळजी घ्यावी. घर वादळाच्या दृष्टीने असुरक्षित असेल तर अशांनी नातेवाईक मित्रांकडे किंवा ग्रामपंचायतीने केलेल्या निवाऱ्याची ठिकाणी स्थलांतर व्हावे. घरामध्ये किमान दोन ते तीन दिवस पुरेल इतका पाणीसाठा व अन्नधान्यसाठा करून ठेवावा. कुणी आजारी व्यक्ती असल्यास त्यांच्या औषधांची व्यवस्था करून ठेवावी. या आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये कोणालाही कोणतीही मदत लागल्यास ग्रामपंचायतीकडे संपर्क साधावा अशा सूचना देण्यात आल्या.

दरम्यान गेले आठ ते दहा दिवस बांधतीवरे नळपाणी योजनेच्या परिसरामध्ये वीज नाही. त्यामुळे पाण्याची गैरसोय होत असुन अनियमित पाणीपुरवठा सुरु आहे. वादळामुळे वीज गेली तर पाणीपुरवठा होणे कठीण आहे. हा विचार करून सूचना ऐकल्यावर बंदर मोहल्ल्यातील ग्रामस्थांनी थेट ग्रामपंचायतीत गेले. सूचना देत आहे. परंतु दोन दिवसांपूर्वी पाणी येणार होते ते आलेच नाही. यासंबंधित तातडीने पाणीपुरवठा होणे गरजेचे आहे. यावेळी ग्रामपंचायत उपसरपंच महेश पवार , ग्रामविकास अधिकारी कृष्णाद साळुंखे, ग्रा.प. सदस्य - इस्माईल मेमन, आंजर्ले मंडळ अधिकारी सुभाष आंजर्लेकर, माजी सरपंच अस्लम अकबानी, संपर्क अधिकारी सुनील खरात आदी उपस्थित होते.

यावेळी खरात यांनी थेट गटविकास अधिकारी यांच्याशी संपर्क केला आणि हर्णे बांधतीवरे नळपाणी योजनेची पाईपलाईन म्हैसोंडे गावात फुटली असल्याने गावाला आशा आपत्कालीन परिस्थितीत पाणी पुरवठा करता येण कठीण आहे. त्यामुळे टँकरद्वारे गावाला पाणीपुरवठा करता येईल. ग्रामीण पाणीपुरवठा करणाऱ्या यंत्रणेशी बोलून टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिघे यांनी दिले.

