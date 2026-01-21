कोकण

Reconsideration of Weapon : हत्ती-गव्यांच्या दहशतीत बंदुका जमा, शेतकऱ्यांच्या नुकसानीला जबाबदार कोण?

Wildlife threat : निवडणूक काळात परवानाधारक बंदुका जमा केल्याने शेती संरक्षणात अडथळे,वन्यप्राण्यांच्या वाढत्या दहशतीमुळे बागायतदारांचे आर्थिक नुकसान.शस्त्रांचा गैरवापर नसेल तर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी
Farmers in rural areas struggle to protect crops amid wildlife threats after weapon deposit orders.

सकाळ वृत्तसेवा
​सावंतवाडी : निवडणुकीच्या काळात परवानाधारक बंदुका जमा करण्याच्या जिल्हा प्रशासनाच्या निर्णयामुळे शेतकरी आणि बागायतदारांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. त्यामुळे पोलिस प्रशासनाने परवानाधारकांची योग्य पडताळणी करून शेती संरक्षणासाठीच्या बंदुका शेतकऱ्यांकडेच ठेवाव्यात, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते वसंत ऊर्फ अण्णा केसरकर यांनी केली आहे.

