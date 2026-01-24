Mumbai Goa Highway Traffic : सलग तीन दिवस सुट्ट्यांमुळे वाहतूक कोंडीचे विघ्न! मुंबई गोवा महामार्गासह इतरही ठिकाणी वाहतूक कोंडीने पर्यटक प्रवासी बेजार

पाली - सलग तीन दिवस सुट्ट्या आल्याने रायगड, तळकोकणात व गोव्याला जाण्यासाठी पर्यटक मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडले आहेत. परिणामी शनिवारी (ता. 24) मुंबई गोवा महामार्गावर अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होऊन वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या होत्या. त्याचबरोबर पाली शहरात देखील वाहतूक कोंडी झाली होती. पर्यटक व प्रवासी यांना या कोंडीने बेजार झाले होते. .चौथा शनिवार, रविवार आणि 26 जानेवारी ची सुट्टी अशा सलग तीन सुट्ट्या आल्यामुळे मुंबई, ठाणे, पुणे आदी शहरातील पर्यटक मोठ्या प्रमाणावर तळ कोकण, गोवा आणि रायगड या ठिकाणी पर्यटनासाठी निघाले. एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर वाहने निघाल्यामुळे मुंबई गोवा महामार्ग आणि इतरही मार्गांवर प्रचंड वाहतुकीचा ताण आल्याने वाहतूक कोंडी झाली होती..शनिवारी (ता. 24) सकाळ पासूनच मुंबई गोवा महामार्गावर लोणेरे ते माणगाव दरम्यान, नाणोरे ते ढालघर फाटा येथे, तसेच कशेणे गाव ते इंदापूर, पोटणेर, कोलाड, खांब गाव, कोलेटी याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली होती. अवघे तीन ते चार किलोमीटरचे अंतर कापायला खूप वेळ लागत होता. तसेच पाली खोपोली मार्गावर पाली फाटा ते इमॅजिक इथे देखील वाहतूक कोंडी होती. यामुळे प्रवासी व पर्यटक पुरते बेजार झाले होते.विशेष म्हणजे मुंबईकडून गोव्याच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावरतीच वाहतूक कोंडी होती. तर गोव्याच्या दिशेकडून मुंबईकडे जाणारा मार्ग मोकळा होता..पाली शहरात देखील मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी झाली होती. कारण येथून विळे कोलाड व माणगाव मार्गे कोकणात व गोव्याला जायला रोड आहे. अनेक पर्यटक या मार्गे प्रवास करत होते. परिणामी पाली शहरात व पुढील मार्गावर वाहतूक कोंडी होती. या संदर्भात स्थानिक प्रशासनाने व पोलिसांनी योग्य नियोजन करून वाहतूक कोंडी सोडवणे अपेक्षित होते. मात्र तशा प्रकारे वाहतुकीवर नियंत्रण करण्यासाठी कोणी नव्हते. असे पालीतील मयूर कारखानीस यांनी सांगितले..मुंबई गोवा महामार्गाची रखडपट्टीमुंबई गोवा महामार्गाचा पहिला टप्पा पळस्पे ते इंदापूर 84 किमी लांबीचा आहे.आणि मागील 17 वर्षापासून अजून पूर्ण झालेला नाही. अनेक ठिकाणच्या उड्डाणपूलांचे काम अजून बाकी आहे. त्यामुळे त्याच्या बाजूने खराब रस्त्यातून जावे लागते. इंदापूर व माणगाव बायपास रस्त्याचे काम रखडले आहे. तसेच आणखी बऱ्याच ठिकाणी रस्त्याची दुरावस्था झाली आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडीत आणखीन भर पडते..गतिरोधकांचा त्रासइंदापूर ते पळस्पे दरम्यान अनेक ठिकाणी गतिरोधक आहेत. मात्र या गतिरोधकांना कोणतेही मोजमाप नाही. कुठे उंच गतिरोधक आहेत तर कुठे रुंद गतिरोधक आहेत. तर काही गतिरोधकांना पांढरे पट्टे देखील मारण्यात आलेले नाहीत. यामुळे वाहने जोरदार आदळतात तर काही वेळेला अपघात होतात तसेच वाहतूक सुद्धा मंदावते व कोंडी होते..अवजड वाहने व नियमांचे उल्लंघन करणारे चालकरस्त्याच्या दुरावस्थेबरोबरच वाहतूक कोंडीला इतरही कारणे आहेत. त्याजोडीला अवजड वाहनांची मोठ्या प्रमाणात रेलचेल, रस्त्याच्या बाजूला उभी केलेली अवजड वाहने आणि याचबरोबर नियमांचे उल्लंघन करून मार्गीकेच्या पुढे जाणारे वाहन चालक हे तितकेच जबाबदार आहेत. अनेक वाहन चालक एका रांगेत सरळ जात असताना दुसऱ्या बाजूने वाहने पुढे नेत होती. त्यामुळे समोरून येणाऱ्या वाहनांचा मार्ग अडला आणि परिणामी वाहतूक कोंडी होत होती..सलग सुट्ट्या आल्यामुळे ट्रॅफिक वाढली आहे. वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत. शिवाय शनिवारी व रविवारी अधिक पोलीस तैनात असतात. पुणे व मुंबई या बाजूने एकाचवेळी अनेक वाहने दाखल झाली. तसेच या ठिकाणी पर्यायी रस्त्याची व्यवस्था नसल्याने वाहतूक कोंडी आणखी वाढते. वाहनचालकांनीही वाहतुकीची नियम पाळावेत जेणेकरून वाहतूक सुरळीत होईल.- निवृत्ती बोऱ्हाडे, पोलीस निरीक्षक, माणगाव पोलीस ठाणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.