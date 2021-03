 खासदार नारायण राणे सावंतवाडी पंचायत समिती  सभापतीपदी कोणाची निवड करणार ? 

सावंतवाडी ( सिंधुदुर्ग) - येथील पंचायत समिती सभापती पदाची निवडणूक 1 एप्रिलला होत असून सभापती पदावरुन खलबते रंगु लागली आहेत. पद महिलांसाठी खुले असल्यामुळे इच्छुकांची संख्या जास्त आहे; मात्र असे असले तरी भाजप नेते खासदार नारायण राणे कोणाच्या गळ्यात सभापतीची माळ टाकणार? हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरणार आहे. येथील पंचायत समितीच्या सभापती मानसी धुरी यांनी राजीनामा दिल्यानंतर रिक्त झालेल्या सभापती पदाची निवडणुक होत आहे. या ठिकाणी सभापती पदाचे आरक्षण महिलांसाठी खुले असल्याने या ठिकाणी सभापती पदासाठी सक्षम चेहरा देणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत मुळ भाजपच्या तिकीटावर निवडून आलेल्या प्राजक्ता केळुस्कर व राणे समर्थक असलेल्या सुनंदा राऊळ यांचे नाव पुढे आहे तर दुसरीकडे पुन्हा एकदा माजी उपसभापती निकीता सावंत व मावळत्या सभापती मानसी धुरी यांच्याही नावाची चर्चा आहे. सभापती आरक्षण हे खुले असल्याने याच प्रवर्गातील महिला सभापती झाली पाहीजे, असेही काहींचे मत आहे. अलीकडेच झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत संजना सावंत यांना पुन्हा एकदा अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्याने याठिकाणीही तशी संधी पुन्हा मिळू शकणार, अशी शक्‍यता काहीजण बांधुन आहेत. त्यासाठी खलबते रंगु लागली आहेत. त्यामुळे याठिकाणी नाराजीचा सूर उमटण्याची शक्‍यता आहे. उपसभापती पदासाठी अशी आहेत गणिते

पुढे होणाऱ्या उपसभापती निवडीचे गणित सभापती निवडीवर ठरणार आहे. राणे समर्थकांच्या गळ्यात सभापती पदाची माळ पडल्यास उपसभापती पद हे मुळ भाजप सदस्याकडे जाणार आहे. उपसभापतीसाठी बाबु सावंत तर संदिप गावडे यांच्या नावाची चर्चा आहे. सभापती पदासाठी प्राजक्ता केळुस्कर व सुनंदा राऊळ या दोघी इच्छुक असल्याचे बोलले जात आहे. सभापती व उपसभापती यावरुन आत्ताच चर्चा रंगू लागली असून याबाबत सदस्यांच्या बैठका रंगु लागल्या आहेत; मात्र कितीही बैठका झाल्या तरी शेवटी राणे ज्या नावावर शिक्कामोर्तब करणार त्याच्याच गळ्यात सभापतीची माळ पडणार आहे.

