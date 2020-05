मालवण ( सिंधुदुर्ग ) - फेसबुकवर डॉ. विवेक रेडकर आणि वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्यांबद्दल बदनामीकारक व चिथावणीखोर पोस्ट टाकणाऱ्या प्रवृत्तीचा निषेध म्हणून सिंधुदुर्गातील डॉक्‍टरांनी आजपासून काळी फीत आंदोलन सुरू केले आहे. सिंधुदुर्गात सुरु असलेल्या या आंदोलनाला 100 टक्के प्रतिसाद मिळाला आहे, अशी माहिती रेडकर हॉस्पिटल रिअर्च सेंटर ट्रस्टचे विश्‍वस्त रविकिरण तोरसकर यांनी दिली. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर स्वतःचा जीव धोक्‍यात घालून वैद्यकीय सेवा देणाऱ्यांना ठेचून मारण्याची धमकी देणाऱ्या प्रवृत्तीबद्दल वैद्यकीय व्यावसायिकांमध्ये तीव्र संताप आहे. अशा प्रवृत्तीचा प्रशासनाने योग्य वेळी बंदोबस्त करावा व कायद्याच्या माध्यमातून शिक्षा द्यावी, अशी मागणी होत आहे. आज सुरु असलेल्या आंदोलनामध्ये इंडियन मेडिकल असोसिएशन, (ima), डॉक्‍टर्स फॅटर्निटी क्‍लब (DFC), असोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया, सर्जन असोसिएशन ऑफ इंडिया, पॅरा मेडिकल स्टाफ यांचा समावेश आहे. रुग्णांची गैरसोय होऊ नये म्हणून जिल्ह्यातील अत्यावश्‍यक वैद्यकीय सेवा चालू ठेवली आहे. अशा समाजातील प्रवृत्तीवर जिल्हा प्रशासन काय कारवाई करते याकडे वैद्यकीय व्यावसायिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

